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愷樂神隱4年當媽！閨蜜莎莎首露面曝內幕　送祝福：她開心我們就開心

記者孟育民／台北報導

藝人愷樂消失公眾視野長達4年，上個月突公開一張超音波照證實懷孕生子，事後更露面並曬出和兒子的溫馨合照，貼文曝光後，引發外界討論及關注。好友莎莎今（6日）和郭彥均出席《WTO姐妹會》改時段記者會，談及愷樂依舊守口如瓶，但不忘送上祝福，「她開心我們就開心！」

▲▼莎莎、郭彥均《WTO姐妹會》媒體探班。（圖／記者李毓康攝）

▲莎莎、郭彥均《WTO姐妹會》改時段到晚上10點。（圖／記者李毓康攝）

被問到有看過小孩了嗎？莎莎則說還沒，「照片跟大家一樣同步看到。」至於有提早知道愷樂懷孕的消息嗎？她笑而不答，隨後表示：「真的很替她開心，她最近有發小朋友手手的影片，很可愛！」不過，她有特別送禮，「我妹都有生小孩，我送之前都會問一下，因為我不想送廢物，我送尿布、奶瓶、奶嘴之類的，也會送爸爸媽媽禮物，因為他們都很辛苦。」

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▲莎莎《WTO姐妹會》媒體探班 。（圖／記者李毓康攝）

▲莎莎送禮給愷樂 。（圖／記者李毓康攝）

莎莎不願透漏太多愷樂的近況，相當保護好友隱私，也不清楚愷樂先前發文「痛批前友人賣友求榮」的事情，直言：「因為那個不是我的事情，我也不能代替她回答，如果是我的事情，我也會希望自己來說。」而問到愷樂有無意願復出演藝圈？她回應：「我沒有問她這個，最好的關心就是在旁邊支持她就好了。」

▲▼莎莎、郭彥均《WTO姐妹會》媒體探班。（圖／記者李毓康攝）

▲莎莎相當保護好友隱私。（圖／記者李毓康攝）

另外，莎莎今也說自己是高齡產婦沒打算生小孩，如果要生會先請教愷樂，「我小時候可能被保護太好，所以被放飛的很快樂，所以不想被束縛。」在旁的郭彥均表示贊同，認為自己一個人也很好！
 

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