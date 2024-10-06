羅巧倫合體親姊何依霈八點檔使壞！　搶閨蜜尪被罵「去喝巴拉松」

記者黃庠棻／台北報導

何依霈與羅巧倫兩姊妹在三立八點台劇《願望》中同台合作演出，兩人劇中一起使壞，羅巧倫飾演破壞閨蜜婚姻的小三，把正宮推入水中製造溺水，甚至懷了男方的孩子強行入住正宮家，而何依霈在劇中則是把別人男友搶過來結婚的千金大小姐，為了利益不擇手段，強制灌藥讓昏迷的男方歸她所有，種種心機把觀眾氣得牙癢癢的。

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

而何依霈與羅巧倫也不忘相互吐槽，看誰壞的程度高。姊姊何依霈表示她們兩個的目的都是為愛出發，但因為得不到就使出手段，笑說「巧倫飾演的林美妍在戲裡面其實是一個比較聒噪、需要看別人臉色的角色，因為我是有錢人家，然後還有一些企業鬥爭作為背景，所以狠度不一樣，我當然就是等級比較高。」

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▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

何依霈與羅巧倫，一個是內斂型，一個是外放型，何依霈說「我必須說巧倫跟林美妍有一點點像，就是她比較活潑、外放一些些，要不是她是我妹妹，只能夠坐在她旁邊，不然我真的會把劇本拿起來先離席。」而羅巧倫也不示弱地說「因為姊姊吵架是會結巴的人，我是不會，所以平時吵架也是這個樣子。有時她對我比較兇，我就掛電話，我通常比較沒有水準啦！」

每次吵架羅巧倫展現強勢一面，何依霈覺得自己根本不想跟她吵，主要是她吵的東西根本沒道理，氣上來的時候其實何依霈不太講話，她用裝了金頂電池的那種人，來形容羅巧倫，像每次在化妝間何依霈就是會一直坐在自己位子上，做自己事情的人。

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

而因為姊妹倆在劇中使壞，免不了有酸民攻擊，何依霈每次都跟羅巧倫說不要去看，但她還是會忍不住看一下，坦言「因為我的個性會想反擊粉絲，如果是針對角色我可以忍，但有些觀眾就是不理智，會說看到我就想轉台，然後我就想你沒轉台嘛，根本就是知道我在演什麼。」還有觀眾直接要羅巧倫去喝農藥巴拉松，讓她相當無語。

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

由於兩人最近對戲多，何依霈忍不住說「謝謝《願望》，這是我跟我妹妹大概十年來最長相處的一段時間，因為我們兩人劇情寫在一起，不見面都不行。」所以兩人這次對戲，何依霈覺得她們這幾十年的交情不是白過的，兩人的默契有一種說不出來的安全感。

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

婚後的何依霈過得很幸福，羅巧倫也不常去打擾他們生活，笑虧「姊姊是戀愛腦，這就是她不同的地方」，所以羅巧倫在劇中跟現實中是完全不一樣，直呼「我姐就是這種愛一個人，可以愛一輩子，我覺得一輩子太難了，她就是很容易陷下去那種女人，但我比較浪漫，特別是希望男方懂得浪漫，我不能跟無趣的人一起，因為閒不住的，我喜歡熱鬧，喜歡開心。」

而何依霈聽到妹妹羅巧倫說自己是戀愛腦，忍不住反駁「我記得我們有一次去上節目，然後王思佳就說『妳不要再說妳姐姐戀愛腦了，談戀愛的時候不戀愛腦，談什麼戀愛，就不要談就好啦』我覺得蠻有道理的，但我也就覺得，談戀愛的時候當然就是認真談戀愛嘛！」