ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅巧倫合體親姊何依霈八點檔使壞！　搶閨蜜尪被罵「去喝巴拉松」

記者黃庠棻／台北報導

何依霈與羅巧倫兩姊妹在三立八點台劇《願望》中同台合作演出，兩人劇中一起使壞，羅巧倫飾演破壞閨蜜婚姻的小三，把正宮推入水中製造溺水，甚至懷了男方的孩子強行入住正宮家，而何依霈在劇中則是把別人男友搶過來結婚的千金大小姐，為了利益不擇手段，強制灌藥讓昏迷的男方歸她所有，種種心機把觀眾氣得牙癢癢的。

▲何依霈、羅巧倫《願望》。（圖／三立提供）

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

而何依霈與羅巧倫也不忘相互吐槽，看誰壞的程度高。姊姊何依霈表示她們兩個的目的都是為愛出發，但因為得不到就使出手段，笑說「巧倫飾演的林美妍在戲裡面其實是一個比較聒噪、需要看別人臉色的角色，因為我是有錢人家，然後還有一些企業鬥爭作為背景，所以狠度不一樣，我當然就是等級比較高。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲何依霈、羅巧倫《願望》。（圖／三立提供）

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

何依霈與羅巧倫，一個是內斂型，一個是外放型，何依霈說「我必須說巧倫跟林美妍有一點點像，就是她比較活潑、外放一些些，要不是她是我妹妹，只能夠坐在她旁邊，不然我真的會把劇本拿起來先離席。」而羅巧倫也不示弱地說「因為姊姊吵架是會結巴的人，我是不會，所以平時吵架也是這個樣子。有時她對我比較兇，我就掛電話，我通常比較沒有水準啦！」

每次吵架羅巧倫展現強勢一面，何依霈覺得自己根本不想跟她吵，主要是她吵的東西根本沒道理，氣上來的時候其實何依霈不太講話，她用裝了金頂電池的那種人，來形容羅巧倫，像每次在化妝間何依霈就是會一直坐在自己位子上，做自己事情的人。

▲何依霈、羅巧倫《願望》。（圖／三立提供）

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

而因為姊妹倆在劇中使壞，免不了有酸民攻擊，何依霈每次都跟羅巧倫說不要去看，但她還是會忍不住看一下，坦言「因為我的個性會想反擊粉絲，如果是針對角色我可以忍，但有些觀眾就是不理智，會說看到我就想轉台，然後我就想你沒轉台嘛，根本就是知道我在演什麼。」還有觀眾直接要羅巧倫去喝農藥巴拉松，讓她相當無語。

▲何依霈、羅巧倫《願望》。（圖／三立提供）

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

由於兩人最近對戲多，何依霈忍不住說「謝謝《願望》，這是我跟我妹妹大概十年來最長相處的一段時間，因為我們兩人劇情寫在一起，不見面都不行。」所以兩人這次對戲，何依霈覺得她們這幾十年的交情不是白過的，兩人的默契有一種說不出來的安全感。

▲何依霈、羅巧倫《願望》。（圖／三立提供）

▲羅巧倫、何依霈親姊妹合體在《願望》使壞。（圖／三立提供）

婚後的何依霈過得很幸福，羅巧倫也不常去打擾他們生活，笑虧「姊姊是戀愛腦，這就是她不同的地方」，所以羅巧倫在劇中跟現實中是完全不一樣，直呼「我姐就是這種愛一個人，可以愛一輩子，我覺得一輩子太難了，她就是很容易陷下去那種女人，但我比較浪漫，特別是希望男方懂得浪漫，我不能跟無趣的人一起，因為閒不住的，我喜歡熱鬧，喜歡開心。」

而何依霈聽到妹妹羅巧倫說自己是戀愛腦，忍不住反駁「我記得我們有一次去上節目，然後王思佳就說『妳不要再說妳姐姐戀愛腦了，談戀愛的時候不戀愛腦，談什麼戀愛，就不要談就好啦』我覺得蠻有道理的，但我也就覺得，談戀愛的時候當然就是認真談戀愛嘛！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

羅巧倫, 《願望》, 何依霈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／許光漢「秘密赴港」合作張艾嘉　卡司曝光「全是金馬級」陣容
  2. 愷樂神隱4年當媽！閨蜜莎莎首露面曝內幕　送祝福：她開心我們就開心
  3. 傳奇影后伊莎貝雨蓓出道52年「首演警察」　時隔半世紀再合作名導
  4. 具惠善把寵物犬帶去拍節目　罕見提放閃往事：拍《新婚日記》時最幸福
  5. 2歲典典寶寶戒奶嘴！　劉亮佐「1兒童式思考方法達成」樂解2憂
  6. 羅巧倫合體親姊何依霈八點檔使壞！　搶閨蜜尪被罵「去喝巴拉松」
  7. 江蕙復出開金嗓！　網驚「蓮花圖背景」許常德PO台下視角：好可怕
  8. 訪問／TXT台灣開唱認「曾靈魂出竅」　秀彬害羞：初戀臉蛋就是我！
  9. 視網膜情史全公開「理性分手女友沒掉淚」！自認悲觀主義：這輩子不會結婚
  10. 《艾嘉食堂》片尾字幕藏驚喜！　她忍1年半公開：終於可以說出來

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366