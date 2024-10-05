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安心亞遇遛鳥俠「嚇到不敢動彈」回神才放聲大哭　認乾哥爆曖昧情

記者蕭采薇／台北報導

台劇《孔雀魚》劇情張力十足，最新一集中，安心亞在公車上看見尹馨被醉漢性騷擾，勇敢站出來為她發聲。戲外尹馨與安心亞同病相憐都曾遇過色狼，當下嚇到不敢動彈。尹馨國中時遇到穿著風衣的變態裸露狂，回家不斷的洗手清潔，想擺脫骯髒污穢的感覺。安心亞則是遇到遛鳥俠，等到對方離開剩自己一個人才敢放聲大哭。

▲張再興、安心亞《孔雀魚》乾哥乾妹情成矚目焦點。（圖／公視台語台、華視提供）

▲安心亞在《孔雀魚》瘋瘋的演出，頗受戲迷讚賞。（圖／公視台語台、華視提供）

安心亞也在《孔雀魚》中與張再興飾演乾妹、乾哥，兩人默契十足的搞笑對白，讓觀眾眼睛一亮。張再興分享第一次看到安心亞是在鍾孟宏導演的電影裡，「那時候沒有什麼互動，只覺得這個女生不是唱歌的嗎？怎麼會來演電影，而且演技很好。」

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張再興看完《孔雀魚》劇本覺得很沉重，所以定裝當天特地留下來等安心亞，跟她商量兩個人的戲份演得好笑一點，比較能「跳」出來，她也同意。拍攝時張再興即興丟球，意外發現安心亞都接得住梗，也非常放得開，完全沒有女明星的包袱。

▲張再興、安心亞《孔雀魚》乾哥乾妹情成矚目焦點。（圖／公視台語台、華視提供）

▲張再興讚安心亞「完全沒包袱」。（圖／公視台語台、華視提供）

安心亞原本在《牛車來去》純樸又堅毅的形象，蛻變成現在《孔雀魚》中小雪率真的樣子。原本張再興還想演出乾哥、乾妹的曖昧，但是導演一直阻止他們，笑說：「不要往那個方向演，不適合啦！」

▲張再興、安心亞《孔雀魚》乾哥乾妹情成矚目焦點。（圖／公視台語台、華視提供）

▲張再興、安心亞《孔雀魚》乾哥乾妹情成矚目焦點。（圖／公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》最新一集預告中，發生傳播妹遭客人凌虐致死案件，劇組特別請來金鐘獎最佳美術設計儲旭指導特殊化妝，打造命案現場，受害者妝容十分逼真讓人不寒而慄。尹馨對特殊化妝最佩服的就是，先把東西弄爛、血肉模糊，再拼接在身體上，簡直就是化腐朽為神奇。

▲張再興、安心亞《孔雀魚》乾哥乾妹情成矚目焦點。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》劇中，藍葦華關心尹馨生活近況。（圖／公視台語台、華視提供）

安心亞則因特殊化妝而瞬間入戲，看著往生者的生活痕跡，有些在視覺上很不舒服，感受卻是心疼的，捨不得這些痕跡跟秘密，往生者再也觸摸不到。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播，VOD平台上架跟播。

 

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孔雀魚, 安心亞, 尹馨, 張再興

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