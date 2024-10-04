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從BTS致敬團→《GENTO》紅遍全球！　SB19：惡評轉化成我們的養分

記者蕭采薇／台北報導

以破億神曲《GENTO》席捲全球，更讓一票KPOP偶像跟著舞蹈挑戰而晉升「菲律賓天團」的SB19，由PABLO、JOSH、STELL、KEN、JUSTIN組成。在成功之前，他們因經常唱跳防彈少年團的歌曲，而被稱作「BTS致敬團」。他們並不避諱這樣過去，成員JUSTIN說：「那些惡評都轉化成我們的養分。」

▲「菲律賓天團」SB19以破億神曲《GENTO》席捲全球，首度來台就碰上颱風。（圖／索尼提供）

▲「菲律賓天團」SB19以破億神曲《GENTO》席捲全球。（圖／索尼提供）

SB19首度來台，在山陀兒颱風的風雨中降落台灣，成員們都笑說是難忘的經驗。他們4日下午接受台灣媒體訪問，並現場學起「我好厲害」、「我想吃便當」、「多蝦（台語謝謝）」。更發下豪語日後想挑戰「台灣最大的演唱會場地」。而聽到大巨蛋目前還未有歌手正式舉辦專場演出，SB19還眼睛發亮的說：「那我們有機會成為第一個嗎？」

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▲「菲律賓天團」SB19以破億神曲《GENTO》席捲全球，首度來台就碰上颱風。（圖／索尼提供）

▲SB19（左起）KEN、JUSTIN、PABLO、JOSH、STELL。（圖／索尼提供）

他們以《GENTO》爆紅，成員JUSTIN說：「我們做每一首歌，都希望會有很好的成績，《GENTO》當然也不意外，我們一做好就知道會爆紅，但沒想到會這麼紅，還可以讓我們去美國巡演。」JOSH則說：「我創作音樂除了想帶給人們歡樂之外，也想菲律賓文化推廣上國際舞台，讓給全世界知道。」

▲「菲律賓天團」SB19以破億神曲《GENTO》席捲全球，首度來台就碰上颱風。（圖／索尼提供）

▲「菲律賓天團」SB19首度來台就碰上颱風。（圖／索尼提供）

他們可說是菲律賓第一組紅出國際的本土歌手，成員PABLO謙虛地表示：「我們不會覺得都是自己的功勞，背後真的有很多人幫助我們。我會說我們是很幸運，而且現在是數位串流的時代，也讓我們的歌，比過去的前輩們更容易被聽見。」

不過成名也伴隨著煩惱，STELL說，他們現在幾乎不太能和家人、朋友一起外出用餐，「出門可能要戴口罩和帽子，但菲律賓很熱，真的也不想這樣戴。」PABLO則笑說，現在在路上，大家都會叫他們：「GENTO BOY！」就連在台灣都遇到，直誇台灣歌迷：「不會打擾我們，非常友善，真的很有禮貌。」

▲「菲律賓天團」SB19以破億神曲《GENTO》席捲全球，首度來台就碰上颱風。（圖／索尼提供）

▲SB19外表酷帥，個性卻是大男孩，非常風趣幽默。（圖／索尼提供）

而他們過去經常唱跳防彈少年團的歌曲，而被稱作「BTS致敬團」，提到這段過去，他們並沒有避諱。JUSTIN說：「因為以前菲律賓沒有這樣的團體，我們剛開始出來還沒有發歌的時候，會有些質疑的聲音，說我們抄襲、沒有原創性。當時的確信心有點受創，但《GENTO》給了我們很多的信心，過去的那些惡評，也會轉化成我們的養分。」

▲「菲律賓天團」SB19以破億神曲《GENTO》席捲全球，首度來台就碰上颱風。（圖／索尼提供）

▲SB19以破億神曲《GENTO》爆紅，並成為菲律賓第一組紅上國際的本土歌手。（圖／索尼提供）

 

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GENTO, SB19, PABLO, JOSH, STELL, KEN, JUSTIN

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