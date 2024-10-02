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八點檔強碰山陀兒「棚內全員放假」　《角頭》男星外景半天就收工

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》因應颱風來襲，棚內拍攝全員休息，原定的外景也移至室內拍攝，中午就放演員回家躲避颱風，趁風雨來臨前搶拍完成，演員姚黛瑋、龍天翔、錦雯也抽空拍照，3人更呼籲大家颱風天就待在家裡，安全至上。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》颱風天外景移至室內拍攝。（圖／民視提供）

演員王滿嬌、李又汝、曾智希在1日晚間持續進行拍攝棚內的作業，其中曾智希的老公陳志強也到棚內替老婆加油打氣，他表示因為颱風來襲，就開車載老婆來拍戲，剛好自己也沒安排其他事情，就在休息室等她收工，整整等了6個小時。

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▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲《愛的榮耀》颱風天外景移至室內拍攝。（圖／民視提供）

陳志強透露近期曾智希的角色太辛苦了，跟姊姊李又汝吵架，還成了總經理的「工具人」，但依舊散發正能量跟可愛的一面，他分析老婆的角色林惠君，坦言就跟曾智希本人一樣正能量，而且老婆會自己調適心情，不用擔心她會把低氣壓帶回家。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲陳志強到《愛的榮耀》探老婆曾智希的班。（圖／民視提供）

不僅如此，陳志強這一次探班的主因，是老婆曾智希透露前輩王滿嬌很想他，雖然多年前雙方有合作過，但很久沒有碰面，這次看到曾智希就會問「老公有沒有來」，所以算是來跟阿嬤打招呼的，他進一步說「自己奶奶跟外婆也離世了，所以看到長輩格外親切，而王滿嬌就像自己奶奶一樣」，看到他在休息室，就一直叫他吃東西，拼命拿零食給他，讓他直呼「有一種餓，是阿嬤覺得你很餓！」

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲陳志強到《愛的榮耀》探老婆曾智希的班。（圖／民視提供）

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