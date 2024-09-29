台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

記者潘慧中／綜合報導

小鐘（鐘呈昀）出道多年，上遍各大綜藝節目，享有一定知名度。然而，他最近坦言有次帶著兩位男星去遊樂園玩，在沒買門票的情況下，本來以為能刷臉成功，最後卻失敗了，「一次三個藝人都刷臉失敗！」

▲小鐘透露當天3個藝人全部刷臉失敗。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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小鐘在《同學來了》透露，他當時和Junior（韓宜邦）、張克帆去台中玩。由於張克帆想去麗寶樂園（原名：月眉育樂世界）玩斷軌雲霄飛車，加上小鐘有在那邊和吳宗憲主持《百戰大勝利》，小鐘心想既然那麼常去，應該能直接進去。

▲小鐘原本以為沒買票就能進去。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



就在沒買票的情況下，小鐘一行人準備直接走進遊樂園，結果工作人員立刻攔下來問「你們要幹嘛」。對此，除了他馬上自我介紹，Junior也立刻問好，張克帆更直接唱起成名作〈用盡一生的愛〉。

▲▼小鐘一行人馬上被攔下來。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



沒想到，工作人員仍堅持必須買票：「少跟我來這個！」小鐘頓感丟臉，便決定打電話向節目製作人沈玉琳求救，對方也很罩地說：「小事情，沒問題啦！」結果10分鐘後走到售票口，工作人員發現一行人還是沒買票後，還是盡責地要他們去買票。

▲▼工作人員十分盡責。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



事後，沈玉琳解釋當時打電話過去後，另一頭的人只撂下「你們一個月賺多少，3個人加起來1500，你們就自己出錢買票會死啊」一句話就掛電話了，所以他也無可奈何。

▲沈玉琳幫忙打電話卻被嗆。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）