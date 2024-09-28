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小S曬3女兒童年照　「以前覺得46歲是大嬸」曝顏值巔峰期

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）在2005年嫁給許雅鈞，育有三個女兒。她28日曬出孩子們小時候的照片，感嘆自己歲數增長很多，但也自信表示「沒大嬸樣」，引來許多網友回應。

▲▼小S曬3女兒童年照「以前覺得46歲是大嬸」曝顏值巔峰期。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S在今年6月迎來46歲生日。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

小S在貼文中曬出三個女兒的童年照，還有以前抱著女兒的舊照，回憶起年輕時的自己說，當時她堅信自己永遠不會變老，然而，隨著時間的流逝，看著女兒們逐漸長大，也意識到自己已經46歲了。

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小S坦言，以前聽到46歲的人，她會覺得那是大嬸的年紀，「但老娘只是46歲，完全沒大嬸樣。」不過，她也覺得打扮很麻煩，「這點是有點大嬸！」認為人生就是如此，「能不好好珍惜嗎？」

▲▼小S曬3女兒童年照「以前覺得46歲是大嬸」曝顏值巔峰期。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲▼小S分享舊照。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲▼小S曬3女兒童年照「以前覺得46歲是大嬸」曝顏值巔峰期。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲▼小S曬3女兒童年照「以前覺得46歲是大嬸」曝顏值巔峰期。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

對於小S的分享，有網友好奇問說：「妳覺得妳哪一年是顏值巔峰？」小S回覆道：「23到38（歲）吧。」她也安慰感嘆時光飛逝的網友說：「不用傷心過去啦，好好過現在的每一天！」並分享自己煮了一天的飯，覺得很疲憊，但一聽到小孩稱讚說好吃，就覺得滿足了。

【小S全文】

年輕的時候覺得自己絕對不會老！現在看這些照片，孩子們大了，我歲數增加了好多，以前聽到46歲會覺得是大嬸吧！但老娘只是46歲，完全沒大嬸樣，但要打扮真的好煩。這點是有點大嬸！重點是，這就是人生，能不好好珍惜嗎？

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