楊繡惠被徐乃麟「罵賤」直播淚訴！　苦苓怒喊：有多少人忍氣吞聲

記者顧齊祐／綜合報導

女星楊繡惠近日在臉書發文透露，自己在某綜藝節目上遭主持人罵賤，貼文曝光後，引發網友聯想她說的人是徐乃麟，雙方一來一往隔空喊話，受到外界關注。對此，知名作家苦苓也發文參與討論。

▲楊繡惠淚訴上節目遭羞辱。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

今（28日）早作家苦苓在Facebook發文表示「徐乃麟在攝影棚發飈（飆）罵藝人、罵工作人員早就不是新聞了，連A咖的楊繡惠都忍了那麼久才爆發，就可以想見有多少人還在忍氣吞聲——這就是一個弱肉強食的世界」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲作家苦苓在Facebook發文。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）



而網友們也在底下留言熱烈討論「當藝人就是要抗壓性比別人強」、「還有收視率媒體就會用它，觀眾也要負責任！」、「其實這種狀況在各個職場都很容易遇到」、「不是破口大罵就是主持博弈的節目」、「任何職場都不容許這種言語霸凌」。

而對於《天才衝衝衝》錄影環節，造成的爭議事件，華視昨晚也發出聲明「針對《天才衝衝衝》錄影環節，造成紛擾討論，華視已向節目製作單位、主持人等進行多方了解。錄影過程中所有參與者均無蓄意冒犯他人之情事。華視未來會繼續確保錄影工作環境及節目內容品質」。