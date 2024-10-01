ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／夏于喬被前輩「一巴掌打飛」嚇到爆哭！　對戲楊貴媚母女互嗆

記者蕭采薇／專訪

楊貴媚、夏于喬在電影《小雁與吳愛麗》中飾演母女，卻有著相當糾結的情感，一場互甩巴掌的戲更是逼出濃烈的情緒。夏于喬回憶，當下拍了十多次，「我真的嚇傻，我打媚姐巴掌的時候真的好大聲！壓力超大。」國中就出道的她，也曾經在拍戲現場被前輩打飛，痛到當場傻住，只能大哭。

▲▼《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《小雁與吳愛麗》中，楊貴媚、夏于喬有著複雜的母女情。（圖／記者湯興漢攝）

夏于喬回想起「小時候」，當時經驗不足，同樣是打巴掌的戲，前輩演員早就叮嚀她技巧，「但我太緊張，完全沒有照做。」等到真的一巴掌呼下來，夏于喬直接被打飛，整個人撞到門上。她笑說：「我就很符合劇情的大哭了，因為真的痛到爆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《小雁與吳愛麗》備受影評看好，有望在本屆金馬獎入圍大有斬獲。（圖／記者湯興漢攝）

《小雁與吳愛麗》是夏于喬和導演老公林書宇首次合作的作品，林書宇不諱言，選擇這個題材，就是知道夏于喬一直很關注「母女關係」的議題。由於出社會早，夏于喬坦言，從小一直很希望得到認同，但偏偏媽媽不是會說好聽話的性格，在20幾歲時母女關係一度緊張。

▲▼《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲夏于喬國中就出道，從小一直很希望得到媽媽的認同。（圖／記者湯興漢攝）

「那時候會覺得，為什麼媽媽永遠都覺得我做得不夠好，都不會看到我辛苦的那一面。」這成為夏于喬心中的一根小刺，不到錐心刺骨，但卡著就是不痛快，她更為此看了很多相關的心理書籍，試著找出其中的癥結點。

▲▼《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊貴媚、夏于喬在《小雁與吳愛麗》飾演相愛相殺的母女。（圖／記者湯興漢攝）

她回憶，曾經在母女吵架時大吼：「我真的很討厭妳！」但接著媽媽受傷的眼神，反而讓兩人都不好受。如今母女關係已經趨緩，倒也不是什麼契機，夏于喬說：「我變成熟了，懂得撒嬌逗媽媽開心，媽媽現在也懂得讓步，現在我們感情還滿好的。」

▲▼《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊貴媚從小是乖乖女，從來沒有叛逆的想法和空間。（圖／記者湯興漢攝）

這樣激烈的母女情，聽在一旁從小是乖乖牌的楊貴媚耳裡，相當不可思議。楊貴媚說：「我是長女，從小就被教導要乖巧懂事，要幫媽媽做家事、照顧弟妹，根本沒有時間想到叛逆。」她雖然未婚未生，但演過不少母親的角色，楊貴媚笑說：「這都要歸功於我媽媽從小的訓練，等於我從小就在上演員訓練班。」《小雁與吳愛麗》將於10月10日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

抓周挑未來老公類型　萌娃選他釣出本人回應

推薦閱讀

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是情歌天后

她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是情歌天后

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏于喬, 楊貴媚, 小雁與吳愛麗

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 專訪／夏于喬被前輩「一巴掌打飛」嚇到爆哭！　對戲楊貴媚母女互嗆
  2. 吳卓源陷小三風波半年　「流言蜚語、惡意發言都吞下」曝心聲謝粉絲
  3. 趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活
  4. 周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲女星」畫面挨轟心機
  5. 嘻小瓜被酸民狂罵「爛人、變態怪胎」　蒐證準備提告：靠你賺大錢
  6. 堂本光一被問「剛離世愛犬」痛心回：可以別提嗎？　女記者遭炎上
  7. 翁馨儀10歲女「回家突哭訴患氣喘」　她嚇壞險衝醫院…真相大反轉
  8. 颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業
  9. 「小辣椒」葛妮絲派特洛水上甜吻老公！比基尼洩半百真實身材狀態
  10. 2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366