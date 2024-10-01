專訪／夏于喬被前輩「一巴掌打飛」嚇到爆哭！　對戲楊貴媚母女互嗆

記者蕭采薇／專訪

楊貴媚、夏于喬在電影《小雁與吳愛麗》中飾演母女，卻有著相當糾結的情感，一場互甩巴掌的戲更是逼出濃烈的情緒。夏于喬回憶，當下拍了十多次，「我真的嚇傻，我打媚姐巴掌的時候真的好大聲！壓力超大。」國中就出道的她，也曾經在拍戲現場被前輩打飛，痛到當場傻住，只能大哭。

▲《小雁與吳愛麗》中，楊貴媚、夏于喬有著複雜的母女情。（圖／記者湯興漢攝）

夏于喬回想起「小時候」，當時經驗不足，同樣是打巴掌的戲，前輩演員早就叮嚀她技巧，「但我太緊張，完全沒有照做。」等到真的一巴掌呼下來，夏于喬直接被打飛，整個人撞到門上。她笑說：「我就很符合劇情的大哭了，因為真的痛到爆。」

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▲《小雁與吳愛麗》備受影評看好，有望在本屆金馬獎入圍大有斬獲。（圖／記者湯興漢攝）

《小雁與吳愛麗》是夏于喬和導演老公林書宇首次合作的作品，林書宇不諱言，選擇這個題材，就是知道夏于喬一直很關注「母女關係」的議題。由於出社會早，夏于喬坦言，從小一直很希望得到認同，但偏偏媽媽不是會說好聽話的性格，在20幾歲時母女關係一度緊張。

▲夏于喬國中就出道，從小一直很希望得到媽媽的認同。（圖／記者湯興漢攝）

「那時候會覺得，為什麼媽媽永遠都覺得我做得不夠好，都不會看到我辛苦的那一面。」這成為夏于喬心中的一根小刺，不到錐心刺骨，但卡著就是不痛快，她更為此看了很多相關的心理書籍，試著找出其中的癥結點。

▲楊貴媚、夏于喬在《小雁與吳愛麗》飾演相愛相殺的母女。（圖／記者湯興漢攝）



她回憶，曾經在母女吵架時大吼：「我真的很討厭妳！」但接著媽媽受傷的眼神，反而讓兩人都不好受。如今母女關係已經趨緩，倒也不是什麼契機，夏于喬說：「我變成熟了，懂得撒嬌逗媽媽開心，媽媽現在也懂得讓步，現在我們感情還滿好的。」

▲楊貴媚從小是乖乖女，從來沒有叛逆的想法和空間。（圖／記者湯興漢攝）

這樣激烈的母女情，聽在一旁從小是乖乖牌的楊貴媚耳裡，相當不可思議。楊貴媚說：「我是長女，從小就被教導要乖巧懂事，要幫媽媽做家事、照顧弟妹，根本沒有時間想到叛逆。」她雖然未婚未生，但演過不少母親的角色，楊貴媚笑說：「這都要歸功於我媽媽從小的訓練，等於我從小就在上演員訓練班。」《小雁與吳愛麗》將於10月10日全台上映。