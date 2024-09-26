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張韶涵突PO文「聽說我們不是朋友」 合照青峰…親上火線發聲：誰說的

記者潘慧中／綜合報導

張韶涵近年幾乎都在大陸發展演藝事業，社群網站也大多分享演唱會等工作照，沒想到，她26日突然發文寫下「聽說我們不是朋友，誰說的」，親上火線證實和青峰仍是好朋友。

▲▼張韶涵,青峰。（圖／翻攝自Instagram／angela_zhangshaohan、imqingfeng）

▲張韶涵突然上傳和青峰的合照，「聽說我們不是朋友，誰說的？」（圖／翻攝自Instagram／angela_zhangshaohan）

照片中，可以看到穿著粉色服裝的張韶涵負責掌鏡，她紮起頭髮，戴上綠色半框眼鏡和口罩，只露出半張臉。青峰則是戴上棒球帽和口罩，單穿綠色襯衫，雙手比YA入鏡。

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▲▼張韶涵,青峰。（圖／翻攝自Instagram／angela_zhangshaohan、imqingfeng）

▲張韶涵表示和青峰仍是好朋友。（圖／翻攝自Instagram／angela_zhangshaohan、imqingfeng）

張韶涵26日在社群網站上傳她和青峰母子的合照，直呼和青峰仍是「Beeeessssst～friend」，同時祝福對方即將在南京登場的巡迴演唱會能順利舉行。

▲▼青峰和張韶涵擁有超過10年的交情。（圖／翻攝自Instagram／angela_zhangshaohan、imqingfeng、張韶涵秒拍）

事實上，青峰曾透露和張韶涵結識於2007年，當時在對方的演唱會合唱《藍眼睛》，彼此都還帶點客氣，而緣分就此將兩人牢牢地繫在一起，互相陪伴度過許多風風雨雨，「感謝一些經歷，讓我們知道人真實的面貌，也感謝時光的淘選，把『壞』的篩掉，我們還留在彼此身邊」，一路走來不只一起分享掌聲，更在被輿論攻擊的時候，成為彼此最厚實的依靠，超過10年的好交情堅不可摧。

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