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哈孝遠電梯尿失禁「一路滴到家門口」！空姐妻幫善後　無助求醫生找解答

記者孟育民／台北報導

球星出身的哈孝遠，近年轉戰演藝圈成績亮眼，經常受邀各大綜藝節目分享經驗，與空姐老婆瑄瑄（劉凡瑄）於2019年結婚，夫妻互動尤其有趣。日前他錄製《小姐不熙娣》透露老婆已經提早在做長照，都會開玩笑說有兩個兒子，他有次還不小心在電梯裡尿失禁，事後還為此心情低落，「整個電梯到我家門口都是（尿），就很像牽了一隻很大的狗。」

▲▼哈孝遠在電梯尿失禁。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲哈孝遠在電梯尿失禁。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

哈孝遠還原當時情況，「我有天回家心情很不好，我就很低落，因為我在電梯尿失禁，我不知道為什麼，那一陣子我就一直沒辦法憋小號，然後我那天電梯就等了很久，我就真的受不了，想說頂多出來一兩滴，可是這種東西一兩滴它就停不了，所以整個電梯到我家門口都是，就很像牽了一隻很大的狗。」

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▲▼哈孝遠在電梯尿失禁。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲哈孝遠還原當時情況。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

他回家後低落地坐在沙發上，心情五味雜陳，老婆原本以為他得了絕症，事後得知真相還幫他善後，「我說妳可不可以去幫我把電梯稍微拖乾淨一點，我老婆就去了，她從電梯擦到我家門口。」至於是為何原因導致尿失禁，有時候連打噴嚏都會漏出幾滴，哈孝遠表示有去看醫生，坦言可能是太胖壓迫到，「現在稍微好一點，醫生說可能以前是運動員，所以會做一些重量訓練，所以對那些有影響。」小S聽完忍不住心疼：「到底要多可憐？」也希望他可以多注意健康！

▲▼哈孝遠在電梯尿失禁。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲哈孝遠求助老婆幫忙。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

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哈孝遠, 瑄瑄, 小姐不熙娣, 小s, 尿失禁

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