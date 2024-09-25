供毒給酒店女威脅李善均！醫遭檢方求刑4年　法庭哽咽：已失去一切

記者劉宛欣／綜合報導

南韓已逝李善均生前遭到兩位女性勒索鉅款，分別為聲色場所女室長金某、前職演員朴某，兩人是聯手逼死李善均的主謀，身背勒索、勒索未遂等多項罪名，24日案件迎來最新進展，向女室長提供藥品而被起訴的醫師，被檢方求處4年有期徒刑。

▲醫師遭求刑4年有期徒刑。（圖／翻攝自news1）

根據韓媒報導，檢方在仁川地方法院進行的結案公審中，對因違反《毒品類管理法》被起訴的40多歲醫師A某請求判處4年有期徒刑。檢方指出：「作為醫師的被告，利用自己容易接觸藥品的職業便利，為個人目的向金女提供藥品。」並強調：「即使在法庭上證人已對相關情況作證，但他仍否認罪行，意圖拖延審判。」

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A某的律師在最後陳述中表示：「有關女室長（案件）的犯罪，是由於警方對於演員李某（指李善均）和歌手G-Dragon等人進行過度調查後引發輿論批評，女室長為減輕處罰而作出的證言，但檢方卻基於此不合理的證言進行了起訴。」還補充：「女室長總共供述了5次與毒品相關的罪行，但檢方也認為其中兩起不可信，因此未進行起訴。女室長顯然還有其他毒品供應源，但卻只對A某進行指控，這令人難以置信。」

▲李善均於去年底遺憾離世（圖／翻攝自MBC）



此外，律師還提到：「被告即使擁有美國綠卡，仍選擇以普通士兵服役以履行國防義務，並且在成績優異的情況下選擇外科專業，作為社會人士展現了強烈的責任感。他還為醫學發展和患者奉獻自己，積極參與捐贈活動等社會貢獻，希望法庭能夠考慮這些情況予以寬恕。」A某本人則在法庭上哽咽道：「因愚蠢的判斷接觸了毒品，瞬間失去了所有的一切。現在醫院已經倒閉，房子也失去了，只能靠父母的幫助生活，醫師執照也即將被吊銷。」渴求再給予自己一次機會。