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王祖賢下榻林牧潔娘家飯店　每晚7K可賞無限海景

BRIGHTHOUSE 光之旅飯店房型主打一覽無遺的壯闊海景。（翻攝自BRIGHTHOUSE 光之旅臉書）

圖文／鏡週刊

2004年即定居至加拿大的王祖賢，雖然已經淡出演藝圈，但是偶有會被眼尖粉絲認出、發現她引退後的生活蹤跡；日前有網友po出中秋節在台中餐廳巧遇女神照片，而今早，由紅豆食府董娘林牧潔父親經營的蘇澳「BRIGHTHOUSE 光之旅」飯店，也po出王祖賢下榻的足跡，這間最低價格台幣6,800元的海景住宿，想來很得女神歡心哪！

王祖賢本月7日下榻在蘇澳的飯店。（翻攝自BRIGHTHOUSE 光之旅臉書）

▲王祖賢本月7日下榻在蘇澳的飯店。（圖／翻攝自BRIGHTHOUSE 光之旅臉書）

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從照片中可以看出，王祖賢以非常悠閒的度假look享受蘇澳假期：充滿閒適風格的寬鬆白襯衫、黑色內搭、淺灰色的百褶下半身，加上運動風背帶的斜背黑色小包，以及白色口罩，隨意往後綁紮的低馬尾，非常融入海天一色的海景視野。而林牧潔父親也是一身白色total look，開心迎接女神蒞臨。

今天一早，BRIGHTHOUSE 光之旅臉書po出王祖賢照片以及日期。（翻攝自BRIGHTHOUSE 光之旅臉書）

▲今天一早，BRIGHTHOUSE 光之旅臉書po出王祖賢照片以及日期。（圖／翻攝自BRIGHTHOUSE 光之旅臉書）

「BRIGHTHOUSE 光之旅」飯店官網中，以「台灣東北角最美的海天一色」自詡，同時也強調自身是「亞洲獨一無二的燈塔飯店」，整棟飯店以純白色建物矗立在港邊，客房內豆腐岬、蘇澳港全景可以一覽無遺，每間皆有純白浴缸可以看海泡澡，非常浪漫。


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鏡週刊, 王祖賢, 林牧潔, BRIGHTHOUSE光之旅, 光之旅

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