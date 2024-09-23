aespa Karina低胸小洋裝看秀封神　遇粉絲要簽名「一秒變臉」引熱議

文／妞新聞

「Su Su Su Supernova～」SM娛樂旗下的韓國人氣女團「aespa」今年帶著〈Supernova〉、〈Armageddon〉2大神曲橫掃全球，世界巡迴演唱會《SYNK : Parallel Line》自6月29日韓國首爾開跑，8月也登台連唱3天，讓全台陷入「人間AI女團」的魅力之中，不過行程滿檔的女神們，個人活動也沒有落下，成員「Karina（劉知珉）」再度搶佔新聞版面啦！

拿下Prada品牌大使

Karina跨足綜藝領域

堪比虛擬人物的精緻漫撕臉蛋、S型不科學CG身材，外加神秘的冷美人氛圍，Karina人氣持續火爆，她也積極跨足綜藝領域，在Netflix《怪奇謎案限時破》中展現機智細心的一面，近日還登上音樂節目《Synchro You》與「國民MC」劉在錫搭檔出演，緊接著還有一檔Mnet新節目《MY ARTi FILM》，將挑戰拍微電影，太期待女神的表現。

▲Karina。 （圖／X@itgirlenergy）



Karina也被精品大牌Prada欽點，繼今年1月在義大利米蘭時裝周亮相後，這次以全球品牌大使的身份再度受邀出席2025春夏時裝秀，頂著蓬鬆的紫紅色長捲髮，穿著「低胸黑色短洋裝」現身秀場的她，逆天長腿、好身材超吸睛，簡簡單單的造型依舊自帶耀眼光環，神級現場美照立刻在SNS上瘋傳。

粉絲要簽名一秒變臉

真實表情登韓討論區熱帖

▲Karina被要求簽名，真實反應爆熱議。（圖／theqoo，下同）

在米蘭時裝週上工的Karina，當然吸引大批現場民眾、粉絲圍觀，其中有粉絲就開心跟女神要簽名，不過因為正在工作中，因此不得已拒絕要求的她「立刻秒變臉」，不只回頭看向粉絲眼睛皺起眉頭變八字眉，嘴形似乎正在道歉，雙手還合十做出道歉的手勢，與高冷外表超反差的真實反應立刻引爆熱議。

網友翻出以往類似情況發生時，Karina都是同一個表情與反應，讓網友們被萌到大呼：「太可愛了！」紛紛表示：「看起來真心的抱歉」、「連道歉的手勢都像CG」、「明明是女神反應超親民」、「被拒絕也絕對不會難過」、「讓拜託的粉絲更不好意思的表情。」

【延伸閱讀】

aespa「Karina 5大減肥法」！大食量一天胖4公斤，神燃脂法瘦回Ai身材

aespa「Karina跳一半衣服崩裂」！全程緊抓差點走光，網抓9次出包怒：黑粉

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！