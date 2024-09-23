ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

aespa Karina低胸小洋裝看秀封神　遇粉絲要簽名「一秒變臉」引熱議

文／妞新聞

「Su Su Su Supernova～」SM娛樂旗下的韓國人氣女團「aespa」今年帶著〈Supernova〉、〈Armageddon〉2大神曲橫掃全球，世界巡迴演唱會《SYNK : Parallel Line》自6月29日韓國首爾開跑，8月也登台連唱3天，讓全台陷入「人間AI女團」的魅力之中，不過行程滿檔的女神們，個人活動也沒有落下，成員「Karina（劉知珉）」再度搶佔新聞版面啦！

拿下Prada品牌大使

Karina跨足綜藝領域

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aespa 에스파（@aespa_official）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

堪比虛擬人物的精緻漫撕臉蛋、S型不科學CG身材，外加神秘的冷美人氛圍，Karina人氣持續火爆，她也積極跨足綜藝領域，在Netflix《怪奇謎案限時破》中展現機智細心的一面，近日還登上音樂節目《Synchro You》與「國民MC」劉在錫搭檔出演，緊接著還有一檔Mnet新節目《MY ARTi FILM》，將挑戰拍微電影，太期待女神的表現。

▲Karina。 （圖／X@itgirlenergy）

Karina也被精品大牌Prada欽點，繼今年1月在義大利米蘭時裝周亮相後，這次以全球品牌大使的身份再度受邀出席2025春夏時裝秀，頂著蓬鬆的紫紅色長捲髮，穿著「低胸黑色短洋裝」現身秀場的她，逆天長腿、好身材超吸睛，簡簡單單的造型依舊自帶耀眼光環，神級現場美照立刻在SNS上瘋傳。

粉絲要簽名一秒變臉

真實表情登韓討論區熱帖

▲Karina被要求簽名，真實反應爆熱議。（圖／theqoo，下同）

在米蘭時裝週上工的Karina，當然吸引大批現場民眾、粉絲圍觀，其中有粉絲就開心跟女神要簽名，不過因為正在工作中，因此不得已拒絕要求的她「立刻秒變臉」，不只回頭看向粉絲眼睛皺起眉頭變八字眉，嘴形似乎正在道歉，雙手還合十做出道歉的手勢，與高冷外表超反差的真實反應立刻引爆熱議。

網友翻出以往類似情況發生時，Karina都是同一個表情與反應，讓網友們被萌到大呼：「太可愛了！」紛紛表示：「看起來真心的抱歉」、「連道歉的手勢都像CG」、「明明是女神反應超親民」、「被拒絕也絕對不會難過」、「讓拜託的粉絲更不好意思的表情。」

【延伸閱讀】

aespa「Karina 5大減肥法」！大食量一天胖4公斤，神燃脂法瘦回Ai身材

aespa「Karina跳一半衣服崩裂」！全程緊抓差點走光，網抓9次出包怒：黑粉

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

周思齊引退為何說「大家都愛短今」？本尊哭了被釣出：沒想到被記住

周思齊引退為何說「大家都愛短今」？本尊哭了被釣出：沒想到被記住

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, Karina, aespa, 米蘭時裝週

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭煌奇開撩跟粉絲要電話：等等出口見！　「最愛的女人」驚喜現身
  2. 吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會
  3. 陳艾琳化妝逛花市遭尪虧「長得有禮貌」！　她笑了：當誇獎收下
  4. 男友涉洗錢羈押1年「小孩每天找爸爸」　錢帥君不滿黑底白字提3案
  5. 《角頭》男星隔2年回歸八點檔　造型突破演「蝦趴大哥」緊張失眠
  6. 許效舜自認「上天派來的郵差」問事幫解惑！　驚人神力逼哭美女記者
  7. 王威晨「堅持不讓峮峮拿匾」貼心舉動全被拍！本尊被釣出：謝謝我大隊長
  8. 未出席陳喬恩婚禮？夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡
  9. 《角頭》男星示愛安心亞被打槍！　乾等一整晚「還為她噴2萬塊」
  10. 入圍釜山影展「金智奭獎」　楊貴媚上台一開口立刻哽咽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366