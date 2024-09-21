記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手吳獻日前舉辦首張概念專輯《Good Enough》聽歌會，他興奮表示：「真的期待已久！看到很多朋友們都出現在這邊，專輯做了兩年多，謝謝大家這段時間的陪伴，有的人甚至被情勒聽了很多遍我的demo，也要感謝許多在音樂上合作的朋友。今天對我來說是個大日子，一度怕自己會很緊張，說不出話來。」

▲吳獻日前舉辦首張概念專輯《Good Enough》聽歌會。（圖／環球提供）



金曲製作人陳建騏、金曲歌后魏如萱、恐龍的皮，好友們禪波ZENBØ、BRADD李靖黌、LINION、葵剛、宋柏緯，以及同為新聲報到的女團babyMINT也都特別到場支持，吳獻表示，「整張專輯大多是關於自己的成長，與自己的對話。」而新專輯中吳獻自己很喜歡〈你我他〉這首歌，顧名思義，在描述彼此之間有另一個他，創作之初他想像要寫一首歌給瘋狂喜歡的人，但當自己真的很喜歡一個人，任何事情在愛情面前都變得很渺小，被問及感情路上很痴情執著？吳獻幽默回應：「大家有發現這首歌很短嗎？因為我的愛也很短暫。」



〈魔法一變〉是專輯開始製作時完成的第一首歌，吳獻Osean想先謝謝自己，好不容易走到這邊，回頭看自己進步挺多，他從小因為ADHD （注意力不足過動症），比較難掌控注意力，現在不只專注度變高了，也知道怎麼輕鬆的跟人、跟自己相處。這次專輯還與樂團落日飛車主唱國國一起創作、也請來王若琳合唱，他直呼：「她的出現像是天使回話給我。」

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▲魏如萱也來支持吳獻。（圖／環球提供）



專輯裡完成的最後一首歌，是專輯同名歌曲〈Good Enough〉，吳獻Osean很有感的分享自己這兩年沒有推出任何音樂，但發現世界還是一直轉，經過時間的拉扯告訴自己要穩住，堅持住對音樂的美感，概念專輯《Good Enough》也終於將在本月27日發行，「以前創作是獻給音樂，這張專輯則完全是要給自己的。」