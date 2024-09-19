曾智希遭「媽賞巴掌」又被親姊辱罵！　當場爆哭…劇情超虐心

記者黃庠棻／台北報導

民視8點檔《愛的榮耀》劇情越來越精彩，李又汝飾演的林惠潔與妹妹林惠君（曾智希飾演）的姊妹情深卻因誤會而產生裂痕。昨晚播出，兩人爆發激烈的爭吵戲，讓觀眾看得揪心不已。

▲曾智希在《愛的榮耀》被姊姊怒罵。（圖／民視提供）

李又汝透露，在拍攝這場戲時，她內心感到非常複雜。表示「因為出身貧窮，很怕別人看不起她，好不容易抓到浮木，結果妹妹惠君跑出來阻撓她的婚事，才讓她這麼生氣。」在對著曾智希大吼大叫的時候，她演得心臟超痛，坦言捨不得這樣罵妹妹，就算後面是媽媽楊瓊華在罵妹妹，自己在旁邊也入戲到從頭哭到尾，這也是第一次有這樣的感受。

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▲李又汝痛罵曾智希。（圖／民視提供）

曾智希也分享「當李又汝對我說出那些話時，我彷彿真的成為了被欺負的灰姑娘。那一刻，我完全投入在角色的情緒中，眼淚就不自覺地流下來。」曾智希還透露，現場為了營造更真實的效果，媽媽的巴掌是來真的，這讓她更能快速進入狀態。

▲曾智希在《愛的榮耀》被姊姊怒罵。（圖／民視提供）

對於接下來的劇情，李又汝表示「惠潔接下來會面臨更多的挑戰，觀眾們可能會恨我，但我希望大家能理解她的處境。」而為了詮釋好這些情緒複雜的角色，李又汝表示自己每天都吃大量的葉黃素和魚油來保養眼睛。她笑說「最近的哭戲實在太多了，眼睛都哭腫了。」