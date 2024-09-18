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鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

記者蔡宜芳／綜合報導

男星鼓鼓（呂思緯）18日在社群分享打工經驗，透露自己為了維持音樂人生，接觸過各種職場的生存之道，也因為自己當過大賣場的收銀員，所以後來無論如何，都不會對收銀員不耐煩，並笑說：「我對不起我的經理。」

外送用▲▼鼓鼓曬大潤發打工證「對不起當時的經理」。（圖／翻攝自Facebook／鼓鼓 呂思緯）

▲鼓鼓18日分享自己以前到處打工的經驗。（圖／翻攝自Facebook／鼓鼓 呂思緯）

鼓鼓在貼文中表示，他曾在便利商店、連鎖服飾店、速食店、工地等多處地方打工，還擔任過樂團助理和錄音室助理，「玩團仔畢竟晚上要練團，假日要演出，傍晚下午可能要教課，太分散的時間裡很難找其他正常的工作，只能到處打工。」也因為這些工作經驗，讓他接觸到各種場合的生存之道，「回想起來都是很珍貴的養份，也伴隨著很多貴人的幫助。」

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鼓鼓也在貼文中曬出自己以前到大賣場打工的工作證，坦言算錢很困難，「當時在大潤發打工站收銀台的時期…沒有一天結帳金額是對的…我對不起我的經理。」也因為自己的經驗，所以他對收銀員有更多的同理心，「無論如何我都不會對收銀員不耐，這應該是做過各樣工作的好處。同理心『稍稍』多一點。」

▲▼鼓鼓曬大潤發打工證「對不起當時的經理」。（圖／翻攝自Facebook／鼓鼓 呂思緯）

▲鼓鼓曬出以前的工作證。（圖／翻攝自Facebook／鼓鼓 呂思緯）

【鼓鼓全文】

晚安

常分享我從小做過各式各樣的工作，便利商店、連鎖服飾店、速食店進貨搬貨、工地，樂器行打掃班、樂團助理、技師、錄音室助理，還有很多為了可以維持著繼續做音樂的人生，接觸了各種工作，也見識了這種場合的生存之道，回想起來都是很珍貴的養份，也伴隨著很多貴人的幫助。

玩團仔畢竟晚上要練團，假日要演出，傍晚下午可能要教課，太分散的時間裡很難找其他正常的工作，只能到處打工。

不知道此刻正在努力的音樂人們過著什麼精采的生活，
相信一切都是最好的安排，善良的念頭更可以帶你去美好的未來。

善良不容易，

算錢更難⋯

當時在大潤發打工站收銀台的時期⋯
沒有一天結帳金額是對的⋯
我對不起我的經理

所以無論如何我都不會對收銀員不耐，這應該是做過各樣工作的好處。
同理心「稍稍」多一點。

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