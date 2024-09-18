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堂姐感冒肺栓塞離世「插葉克膜也救不了」　八點檔男星蹲路邊大哭

記者黃庠棻／台北報導

男星潘柏希因演出《新兵日記》獲得矚目，後來演出本土劇《甘味人生》、《黃金歲月》、《多情城市》受到許多觀眾喜愛，今（18）日出席《願望》新卡司發布會，穿著一身黑色深V西裝帥氣現身，怎料受訪時他突然透露家中親人離世，說著說著忍不住淚眼婆娑。

▲江國賓、陳柏渝、苗真、潘柏希、何依霈出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘柏希（左）出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

潘柏希今（18）日出席《願望》新卡司發布會，先是談到自己畢業自輔大法律系，剛好這次的角色飾演檢察官，才意外透露接下這部戲之前，剛好學習了一年的「私律課程」，一天都要花六到九了小時聽線上課程，在進組前還去考了國考，雖然沒有成功晉級第二輪考試，但他笑著直呼「成績有比我想像中的好了」。

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▲潘柏希出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲潘柏希出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

被問到重拾唸書原因，潘柏希愣了一下，透露自己的堂姐在2023年的11月離世，過世的原因是血液病變，後來因為小感冒的關係引發肺栓塞，期間還插了葉克膜，最終還是不敵病魔離世，講到激動之處，他還忍不住哽咽並紅了眼眶。

▲▼《黃金歲月》潘柏希。（圖／翻攝潘柏希臉書）

▲潘柏希講到堂姐過世，忍不住紅了眼眶。（圖／翻攝潘柏希臉書）

對此，潘柏希坦言雖然堂姐也有其他手足，但因為家庭因素，兩個人的關係最親近，沒想到對方突如其來的離開，讓他有一段時間都不敢出門，就算出去走在路上，也會突然沒來由地蹲在街上大爆哭。所幸，弟妹職業與心理諮商有關，給了他一些建議，後來他也因為專注於唸書，逐漸走出傷痛，坦言「現在已經好很多了」。

▲▼《黃金歲月》潘柏希。（圖／翻攝潘柏希臉書）

▲潘柏希講到堂姐過世，忍不住紅了眼眶。（圖／翻攝潘柏希臉書）

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