八點檔男星「響應國際失智症日」做公益　演過患者…曝真實心聲！

記者黃庠棻／台北報導

為響應國際失智症日，優質生命協會攜手娘家保健生技，共同呼籲對失智症的預防及友善社區的營造，今（16）日於新北市永和區民權社區關懷據點舉辦關懷活動，邀請50位長輩一起重溫經典懷舊歌曲、手做彩繪文旦，由優質生命協會秘書長紀寶如、藝人吳皓昇、藝鴒、余政鴻等人陪伴關懷，希望帶給長輩美好的感動與歡樂體驗。

▲優質生命協會響應國際失智症日。（圖／民視提供）

紀寶如分享「我們希望透過這樣的活動，讓更多長輩願意參與社會生活，活得更有尊嚴與幸福。相當樂見每一位爺爺奶奶出來走走，和大家開心交流互動。協會成立17年來，透過親探訪視、舉辦社區活動，將溫暖送給很多獨居長輩，透過圓夢計畫，幫長輩一起完成人生的心願和夢想，看見他們臉上的笑容、感動的雙眼，都是我們踏出服務腳步的動力。」

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▲優質生命協會響應國際失智症日。（圖／民視提供）



深受長輩歡迎的知名八點檔藝人吳皓昇帶著保健品、禮盒送給現場的長者。而吳皓昇曾在劇中演出失智症患者，表示「我曾在戲劇中演出失智症，心中想還好，只是戲劇演出，如果是真實的人生，我認不得我的太太和孩子那怎麼辦？」

▲吳皓昇曾在《愛的榮耀》挑戰失語症 。（圖／民視提供）

吳皓昇進一步說道「我不能照顧他們還要聯絡到他們，所以保持身心靈的健康非常重要。看到長輩們這麼健康、能出門和親友活動，多開心啊！我要向他們學習，多運動，也要多關心我的爸媽，希望大家都能保持健康，享受美好生活。」

▲吳皓昇曾在《愛的榮耀》挑戰失語症 。（圖／民視提供）

活動中演唱了多首經典老歌，帶領長輩們一同回味那段美好的歲月。現場氛圍充滿懷舊的情懷，長輩們也在彩繪文旦的環節中，展現了他們的創意與活力，將活動推向高潮。

▲吳皓昇受到許多長輩喜愛。（圖／民視提供）

主持人藝鴒、余政鴻表示深感榮幸，透過參加這樣的活動，能讓我們重新審視什麼是最重要的，健康與幸福是我們應該珍惜的，並呼籲長輩們多多出門走走，與他人互動交流，從中獲得身心的愉悅。吳皓昇也表示「看到長輩們這麼開心，我也感到非常欣慰，希望大家都能保持健康，享受美好生活。」