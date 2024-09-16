快訊／亞洲的驕傲！《幕府將軍》艾美獎創歷史　真田廣之、澤井杏奈封帝后

記者蕭采薇／綜合報導

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）於台灣時間16日上午8點在洛杉磯孔雀劇院舉行，本屆入圍大贏家《幕府將軍》以25項提名居冠，男、女主角真田廣之和澤井杏奈分別獲得視帝和視后外，《幕府將軍》也成為史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品。

▲《幕府將軍》真田廣之艾美獎封帝，是繼《魷魚遊戲》李政宰後的亞洲第二人。（圖／路透社）

日本男星真田廣之憑藉《幕府將軍》首次獲得艾美獎視帝，也是繼《魷魚遊戲》李政宰後的亞洲第二人。他在台上表示：「謝謝！我的天啊！能有機會站在這裡是我的榮幸。」他也感謝所有幕前幕後工作人員，「當我們聚在一起時，我們能創造奇蹟，能創造更好的未來。」

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▲《幕府將軍》澤井杏奈封后。（圖／路透社）

日本女星澤井杏奈同樣以《幕府將軍》，擊敗《晨間直播秀》珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）和《王冠》伊美黛史道頓（Imelda Staunton）等強敵獲得艾美獎視后。她激動落淚表示：「一聽名字我就哭了！這是我今天犯的錯誤。」

▲《幕府將軍》成為艾美獎史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品。（圖／路透社）

Disney+憑藉25項入圍的《幕府將軍》，以及23項入圍居次的《大熊餐廳》，成為今年艾美獎最風光平台。《大熊餐廳》率先開胡，男主角傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）蟬聯稱帝，男配角也再度友艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）拿下，女配角也由同劇演員麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas） 獲得。