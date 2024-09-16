艾美獎紅毯／梅姨「整身粉色西裝」全場最俏皮！　真田廣之帶金有望創歷史

記者蕭采薇／綜合報導

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）於台灣時間上午8點在洛杉磯孔雀劇院舉行，今年以日本武士為背景的美劇《幕府將軍》以25項提名居冠、《大熊餐廳》入圍23項居次。日本男星真田廣之踏上紅毯，更有望成為史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品。

▲席琳娜戈梅茲以喜劇類影集《破案三人行》入圍最佳女主角獎。（圖／路透社）

席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）以喜劇類影集《破案三人行》入圍最佳女主角獎。她再次以演員身份受到矚目，選擇黑色魚尾裙，點綴領口一整排碎鑽，造型非常優雅。

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「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）同樣以影集《破案三人行》，入圍喜劇類最佳女配角。「衣品」極佳的她，選擇了整套的粉色西裝搭配蝴蝶結領帶，俏皮的點亮了紅毯星光。

▲梅莉史翠普身穿整套粉色西裝。（圖／達志影像／美聯社）

有望在當日以《幕府將軍》 創造歷史的真田廣之，在黑色西裝的沈穩中，卻搭配金絲的領帶，或許到時就能在台上呼應金光閃閃的獎座。

▲真田廣之搭配金絲領帶。（圖／達志影像／美聯社）

以日本武士為背景的美劇《幕府將軍》以25項提名居冠、《大熊餐廳》入圍23項居次，Disney+成為入圍大贏家，此外熱門影集《王冠》18項，話題影集《馴鹿寶貝》也有11項提名。