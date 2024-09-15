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吳怡霈「1月經痛20天崩潰大哭」！　罹子宮肌腺症動刀：想死又死不了

記者田暐瑋／綜合報導

吳怡霈去年嫁給日籍老公Akira，婚姻生活甜蜜，近日坦承長期飽受子宮肌腺症所苦，雖然一直都會經痛，但這幾年實在是痛到無法忍耐，連止痛藥都擋不住，「今年整個骨盆腔都在痛，肌腺症嚴重到壓迫膀胱。真的是非常想死死不了又不知道該怎麼辦的痛。」再也撐不下去，決定進行手術。

吳怡霈14日發文，透露動手術治療子宮肌腺症，原來她從小目睹母親經痛，長大後也步上後塵，即便不喝冰的、吃中藥、調整作息等等也無法緩解，最後是靠檢查才確診患有子宮肌腺症，「跟我喝什麼溫度的水，有沒有好好養子宮，沒有絕對關聯。每個月就是被折騰到快死，認真經痛，痛不欲生的痛！」

(外送稿用)▲▼吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

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也因此，每次經期來吳怡霈總是大量失血，導致嚴重貧血，必須隨身攜帶鐵劑以防昏厥，「大量失血，是那種褲型衛生棉不到半小時就整件全部都血的。」糟糕的是，連吃止痛藥也沒效，「最近一年止痛藥已經擋不住了，五月六月七月的外景，每次都遇到月經痛，晚上痛到哭不知所措，吃了止痛藥蜷曲在床上哭。」

吳怡霈表示，曾有過1個月內超過20天都在經痛，今年狀況加劇，「今年更嚴重了，月經不來的時候，也痛，整個骨盆腔都在痛，肌腺症嚴重到壓迫膀胱，晚上一直頻尿，一個晚上起來上8次廁所，無法好好睡覺。原本打算與病痛共存，找到與他相處的方式，今年真的撐不下去。」選擇在保住子宮的前提下手術治療，但她也直言這種疾病無法根治，還是有機會復發，「現在，子宮外圍乾淨了，算是一種重生吧。」

▲▼吳怡霈罕動怒！禮物拖3個月「送來是樣品」：尊重呢？（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈臉書全文：

【寫在進開刀房之前】
身為女子，原以為痛啊什麼的，吃藥都能忍，但一個月痛20天以上，認真忍不了了。
或許從小曾看媽媽，痛到差點暈倒在浴缸，便以為經痛即是女子的宿命。月經初來時每天被逼喝一碗黑黑的四物，湯噁不打緊，還能全然璀毀陪燉雞腿的美味，不是捏著鼻子喝完，就是偷偷倒掉半碗，說四物補嗎？不知，只知隨著媽媽的腳步，踏上每個月痛不欲生的旅程。
這麼多年來，克制少喝冰的、看中醫、針灸、熱敷、調整飲食作息、運動、喝很貴的水藥中藥、聽人說哪個醫生好就去求診。夏天都刻意喝熱的了，還一直被說子宮寒，是有比廣寒宮要寒？一次健檢照內視鏡，醫生問：每個月應該經痛很劇烈吧？是不是都大出血？
才發現根本是子宮肌腺症，更激進的說，跟我喝什麼溫度的水，有沒有好好養子宮，沒有絕對關聯。每個月就是被折騰到快死，認真經痛，痛不欲生的痛！一開始怕吃止痛藥會產生抗藥性，會愈吃愈多，還採取忍到忍無可忍才要吃。後來被好幾個醫生勸說才知道，只要正確用藥時機吃，才是正確觀念。感覺開始隱隱作痛，就吃。最近一年止痛藥已經擋不住了，五月六月七月的外景，每次都遇到月經痛，晚上痛到哭不知所措，吃了止痛藥蜷曲在床上哭，等藥效來，那種真的可以感受到止痛藥散開，滲進血液了，去細胞跟神經了，漸漸的比較不痛了，痛感漸漸變弱，然後終於參雜著淚水睡去。你說我特別怕痛嗎？才不！我是打針扎針絲毫無感的人，打音波還能跟醫生聊天的人，我才不怕痛，但是那種肌腺症肌瘤造成的經痛，真的是非常想死死不了又不知道該怎麼辦的痛。大量失血，是那種褲型衛生棉不到半小時就整件全部都血的。可怕的經血量，每個月大量失血，血紅素過低嚴重貧血。我經紀人隨身要帶著鐵劑，讓我喝的那種，不然真的會暈倒。
今年更嚴重了，月經不來的時候，也痛，整個骨盆腔都在痛，肌腺症嚴重到壓迫膀胱，晚上一直頻尿，一個晚上起來上8次廁所，無法好好睡覺。原本打算與病痛共存，找到與他相處的方式，今年真的撐不下去。
開始尋求積極治療方法，原本考慮無傷口的海芙刀，但醫生說海芙刀對於肌瘤效果較好，肌腺症效果差。幾經評估，後來選擇微波消融手術，簡單來說就是用微波的原理，以100度以上高溫探頭進去體內，把肌腺症組織燒死。
9月大幅減少工作，開刀手術休養治療，至於長期為經痛跟大失血所苦的女子們，有些痛真的不能忍，希望幫助大家有新的想法。當然治療方式很多，消極、積極、超積極都有，我選擇了一個中度積極的方式，因為還想保留子宮，持續觀察開刀後狀態，還有，這個刀不是一勞永逸，依舊會復發，時間長短而已。
現在，子宮外圍乾淨了，算是一種重生吧。

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