角逐金鐘迷你劇后！雷嘉汭情緒釋放「1天哭20次」

記者許逸群／台北報導

甫以內斂印尼看護角色入圍金鐘迷你劇集最佳女主角獎的雷嘉汭，此次在青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》詮釋台越混血新住民第二代，飾演活潑但愛哭的女高中生張仰仰。對此雷嘉汭曾表示：「我盡量把莉娜的委屈放在張仰仰的角色裡大哭！」最高紀錄1天曾哭到20幾次。

▲雷嘉汭和黃信赫在劇中高調談戀愛。（圖／CATCHPLAY+提供）

雷嘉汭在劇中和校草黃信赫談戀愛，未料某日竟被女同學獻吻，令她驚嚇到不知所措。雷嘉汭坦言，在她真實校園生活中有被女同學告白過，「我沒有追過男生，但有被男生、女生告白過，其實以前個性是比較內向的I人，但後來參加各種社團後才漸漸變得活潑，我自己也很喜歡這樣的轉變。」

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▲青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》。（圖／CATCHPLAY+提供）

雷嘉汭和黃信赫在劇中高調談戀愛，甚至在學生餐廳親吻放閃，未料某日意外在學校走廊上遇到媽媽送便當，嚇得雷嘉汭當場賞黃信赫一巴掌，兩人瞬間彈開。提及該場拍攝趣事，黃信赫苦笑說：「因為被打了滿多次巴掌，當下感覺麻麻的還有點刺痛，打到後來我還要冰敷臉頰，但還好過幾個小時就好了。」

雷嘉汭打趣表示：「因為被要求真打，所以我打下去其實手也滿痛，甚至我打到最後我的手也要冰敷，打人也是要付出代價的。」不過兩人下戲後不忘互相擁抱、暖心安慰對方，戲裡戲外都有著好感情。