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最強岳母萁媽跟法令紋分手　業績暴增出現追求者　黃鐙輝說話了

記者葉文正／台北報導

有「最強岳母」封號的萁媽，之前很愛跟女婿黃鐙輝在節目上鬥嘴，但最近突然風生水起，不但電商業務強強滾，戲約不斷，桃花更是朵朵開。日前她在臉書上公開自己做了法令紋手術，跟困擾自己多年的法令紋說拜拜。沒想到從此人緣變好，業績更是一路暴衝。她開心地說，少了法令紋，整個人年輕很多，也開始有了追求者，她希望能夠有個伴，可以一起全世界趴趴走。

▲萁媽揮別老態增加了自信。（圖／萁媽瘋語錄）

▲萁媽揮別老態增加了自信。（圖／萁媽瘋語錄）

黃鐙輝岳母萁媽經常在綜藝節目上分享家裡大小事，很受婆媽觀眾喜愛，最近她代購吳宗憲的保健食品賣到翻天，原本只是想幫親朋好友代購，沒想到婆婆媽媽們口耳相傳竟陸續接到大量訂單，代購事業生意「紅不讓」，甚至還砸百萬元在高雄買房當代購店面。

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▲萁媽揮別老態增加了自信。（圖／萁媽瘋語錄）

▲錄影時看起來也變年輕。（圖／萁媽瘋語錄）

她一改以往總是伸手跟女婿要錢的形象，霸氣表示：「我現在花的錢都是自己賺的，不要再說我跟女婿要錢了！」收入激增後，樂觀的萁媽到處出國遊玩，足跡遊遍日本、韓國、越南、杜拜，甚至還登上歐洲第二高峰白朗峰，女婿黃鐙輝也說「萁媽其實很秋，年紀不小了還能全世界趴趴走，其實人生就是要這樣，趁還有體力想做什麼就去做，這是一個很勵志的事。」

▲萁媽揮別老態增加了自信。（圖／萁媽瘋語錄）

▲萁媽還穿潮鞋。（圖／萁媽瘋語錄）

萁媽本名陳嫚伶，今年65歲，在臉書「萁媽瘋語錄」直播經營團購生意訂單接不停，不僅團購生意做得風生水起，偶爾還客串演電視劇，最近在公視《幸福好厝邊》中飾演里長。去年因為工作繁忙，體重下降十公斤，業績蒸蒸日上還順帶減肥可說是一舉兩得，但萁媽卻有個困擾已久的煩惱。

▲萁媽揮別老態增加了自信。（圖／萁媽瘋語錄）

▲「整形女神」斯棋認為，可以適度透過醫美改善法令紋，讓自己更有自信。(圖∕安家生醫提供)

她說「雖然變瘦很開心，但臉也因此變得鬆弛，法令紋、木偶紋看起來更明顯，一直以來也沒有怎麼保養臉部，只有偶爾偷擦萁萁的保養品。」萁媽猶豫很久要不要去做醫美，她怕會痛或是恢復期太長影響直播工作跟日常生活，直到某次在節目上遇到「整型女神」斯棋，建議她可以嘗試「法令青春多旋固定術」，傷口小、效果自然又不需要修復期，萁媽才終於決定要解決長久以來的困擾。

手術之後，萁媽非常滿意，她表示，「原本鬆弛的臉部都被拉提起來了，法令紋跟木偶紋也一併消失不見，不會腫、不會痛，比洗牙還沒感覺，做完馬上就去逛街了！」法令紋消失之後，萁媽好多朋友都來問她到底是怎麼辦到的？因為對醫美很有信心，萁媽笑說下次想挑戰「洋蔥式青春20輪廓拉皮術」。

更有自信的萁媽，不但四處出遊拍更多美照，桃花也變多了，她說考慮找個人做伴，想要事業愛情兩得意。

萁媽雖然已65歲，但還是希望找回自己的青春與自信。節目上外科醫師吳丞鎧表示，隨著年紀增長，皮下脂肪組織萎縮，導致臉部脂肪和膠原蛋白流失，造成蘋果肌凹陷下垂、法令紋明顯，看起來就會比實際年齡更顯老態，想要解決「垮臉」的困擾，光是補充膠原蛋白是不夠的，還得依靠「外力」才行。

節目主持人同時也是「整型女神」生醫專家斯棋表示，現代人過度依賴修圖軟體，但人不可能永遠依靠美顏濾鏡，不只是臉部鬆垮或是法令紋，甚至暴牙、側臉嘴型突出和笑會露出牙齦等等，都可以透過醫美做調整，不僅能讓法令紋消失、鼻子變挺，還能改善牙齦外露的問題，找回自己的自信和美麗。

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