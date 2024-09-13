記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴煥熙2016年參演《太陽的後裔》急診室護士一角，甜美可人的形象深植人心，因而打開高知名度。沒想到，她12日突傳出意外，人在江南捷運站的她，突然感到暈眩、腹痛當場暈倒，所幸路人緊急衝上前幫忙叫救護車，這段期間有人認出她的身份，還特地用物品遮住她的臉，令她感動不已，發文致謝所有幫助她的人。

▲朴煥熙12日傳意外，突在捷運站樓梯暈倒。（圖／翻攝自朴煥熙IG）



朴煥熙12日深夜突然在IG限時動態透露，她準備搭捷運前往去學院的路上，感到一陣腹痛與暈眩，突然就在江南站的階梯暈倒，「朝著我走過來的人還幫我叫119（南韓消防救護專線），直到最後一刻都照顧著我，謝謝2位市民與江南站的消防救護人員，您一定會有福報！」

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▲▼朴煥熙現在已經沒事，並在IG報平安。（圖／翻攝自朴煥熙IG）



由於事發突然，朴煥熙透露當時一名業務員發現她的演員身份，擔心她感到不方便，還特地把她的臉遮住，才沒讓路人拍下影片等等，她特地致謝「謝謝幫我遮住臉的業務員」。

所幸經過休息後，朴煥熙已經沒事，她也在IG發文報平安，「我現在非常非常地好，應該是休息一下有比較好了」，發文當下她已經洗完澡正在吃東西，並安慰粉絲「大家別擔心」。