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男偶像認「正在追林明禎」引發脫粉潮！　急發聲致歉：我還是那個我

記者劉宛欣／綜合報導

MIRROR成員呂爵安（Edan）近日公開承認正追求馬來西亞女星林明禎，消息一出瞬間引爆熱議。然而隨著這段戀情的曝光，他的社群帳號追蹤者在短短兩天內暴跌2000多人，為此他在粉絲群組留言表達歉意。

▲呂爵安認了在追求林明禎。（圖／翻攝自呂爵安、林明禎Instagram）

▲呂爵安認了在追求林明禎。（圖／翻攝自呂爵安、林明禎Instagram）

根據港媒報導，呂爵安近日在受訪時坦言與林明禎目前還只是「朋友」，正處於「了解中」的階段。他還解釋雖然外界猜測兩人的關係早已開始，但目前並未有進一步的發展。然而，一些網友發現他早在4月就曾在社群上貼出關於「要LongD（遠距離）半個月」和「小別勝新婚」的貼文，這讓粉絲懷疑兩人關係是否已經維持一段時間。

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▲呂爵安認了在追求林明禎。（圖／翻攝自呂爵安、林明禎Instagram）

▲呂爵安的貼文被挖出線索。（圖／翻攝自呂爵安Instagram）

自緋聞曝光後，林明禎也成為部分男方粉絲的攻擊對象，對此，呂爵安並未退縮，反而在公開場合大方承認正在追求林明禎，他的勇敢表態獲得了一部分網友的稱讚和支持，但也導致了脫粉潮，讓社群追蹤人數暴跌。

為此，呂爵安在Telegram的粉絲群組中現身，發文致歉。他表示：「看到很多大家的鼓勵和支持，真的很窩心、很感動，謝謝你們。」並且坦言看到很多粉絲感到難過「什麼原因都好，我很抱歉令你們難過。」不過他承諾自己不會改變「我還是那個我，還是那個會珍惜所有機會，認真努力工作、力求進步的Edan，無論如何，我希望大家一切安好」。

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林明禎, MORROR, 呂爵安

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