掌握「中秋轉運」秘訣！命理師曝最佳吉時祈願靈驗技巧

記者陳怡真／台北報導

9/17（二）迎來中秋佳節，不僅是闔家團圓的時刻，在傳統命理中也被視為開運轉運的絕佳時機。除了節慶的能量外，中秋節還是多位神明的誕辰，包括福德正神（土地公）和掌管姻緣的月老星君。命理師李沄潔建議，若上半年曾向神明許願、請領錢母、發財金或招財獸等，建議趁中秋節神明聖誕攜帶供品到常去的廟宇祝壽，誠心祈福，為自己和家人祈求平安順遂與好運降臨。

▲2024年喜神位於西南方，單身者或想增強桃花貴人的朋友，可攜帶香水百合花到廟宇參拜，擺放在臥室的西南方，再點香以引動喜神貴人的磁場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

命理師李沄潔指出，中秋節過後，個人的氣運將逐漸轉向來年，是轉運造命的好時機。根據奇門遁甲推算，9月17日（週二）早上9-11點為「天輔時」，又稱「天輔大吉時」，這是古代天子巡守時所選的吉時，具有極佳的吉利格局，適合處理重要事務，幫助事情順利進行。李老師建議，民眾可利用這段時間前往常去的廟宇參拜祈願，效果更佳。參拜時，應先感謝神明上半年的庇佑，再祈求未來平安順遂與心願達成。此外，李老師提到，2024年九宮飛星的喜神位於西南方，且9月17日的日貴方同樣位於西南方，對單身者或想增強桃花貴人的朋友特別有利。建議可攜帶兩支或兩束香水百合花到廟宇參拜，參拜結束後，將百合花帶回家並於上午9-11點擺放在臥室的西南方，再點香以引動喜神貴人的磁場，加速願望實現。

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【9/17(二) 中秋節祈願吉時開運色與方位】

開運色：綠色。

開運時：早上9-11點（天輔時，又名天輔大吉時）。

開運方位：西南方。

供品：月餅、甜品(餅乾、糖果)、水果。

金紙：依廟方規定。

禁忌：不宜穿著全身黑衣黑褲。

李沄潔老師提醒，中秋節是傳統習俗中僅次於春節的重要節日。家中如有供奉家神、祖先或地基主，務必要準備供品誠心參拜，感謝祂們的庇佑，這樣能有助於提升自身或家庭的運勢。李沄潔老師建議，參拜的順序應依次為家神、祖先，最後是地基主。以下是參拜的重點事項。

▲李沄潔老師提醒，家中如有供奉家神、祖先或地基主，中秋節務必要準備供品誠心參拜，有助於提升自身或家庭的運勢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

【拜家神準備供品清單】

參拜吉時：早上5–7點(貴登天門加德入天門)。

供品：百合花一對、蠟燭一對、水果(3至5樣)、茶或水3杯、中秋節糕餅、龍眼乾等。

金紙：環保五色金或四色金一份或壽金。

【祭拜祖先供品清單】

供品：熟三牲、飯菜、月餅或甜品、水果、酒或清茶三杯、蠟燭一對。

金紙：環保大銀、小銀 、刈金、更衣、新台幣等或九金、九銀。

注意事項：建議避開早上5-7點參拜與燒金。

【拜地基主供品清單】

參拜吉時：早上9-11點或下午13-15點(下午尤佳)。

供品清單：熟三牲、或現成的雞腿(排骨)便當、二個月餅或甜點、茶或水三杯、蠟燭一對。

金紙：環保刈金5 支或九金 、九銀、更衣。

注意事項：住家正中央、客廳、廚房面向屋內祭拜。

禁忌：不可向外對大門或對陽台祭拜。

▲中秋節當天不方便外出參拜，民眾可以在中秋節當晚於家中陽台或庭院，準備月餅或甜點，向龍德星君與太陰星君誠心祝壽祈求庇佑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

李沄潔老師建議，如果中秋節當天不方便外出參拜，民眾可以在中秋節當晚於家中陽台或庭院，準備月餅或甜點，向龍德星君與太陰星君誠心祝壽祈求庇佑。男性或希望事業順利的朋友，可面向東方，向龍德星君誠心祝壽，並祈求功名成就、事業興旺。而女性或希望增加桃花、貴人運的朋友，則可朝向月亮方向，誠心向太陰星君祈求增強人緣與貴人運。

► 李沄潔老師介紹◄

李沄潔老師擅長融合東西方命理，將傳統的命理智慧與現代時勢相結合，以貼近現代人的生活方式和語言，引導個案關鍵方向提供建議與解方。深入研究陽宅風水、流年運勢、生肖運勢、命名改名、擇日等領域，擁有超過二十年的豐富經驗，兩岸三地眾多個案委託，備受信賴。持續不斷精進自己研究奇門遁甲造運開運等學問。如果您有興趣瞭解更多關於李沄潔老師的資訊可點我