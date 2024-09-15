ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

掌握「中秋轉運」秘訣！命理師曝最佳吉時祈願靈驗技巧

記者陳怡真／台北報導

9/17（二）迎來中秋佳節，不僅是闔家團圓的時刻，在傳統命理中也被視為開運轉運的絕佳時機。除了節慶的能量外，中秋節還是多位神明的誕辰，包括福德正神（土地公）和掌管姻緣的月老星君。命理師李沄潔建議，若上半年曾向神明許願、請領錢母、發財金或招財獸等，建議趁中秋節神明聖誕攜帶供品到常去的廟宇祝壽，誠心祈福，為自己和家人祈求平安順遂與好運降臨。

▲2024年喜神位於西南方，單身者或想增強桃花貴人的朋友，可攜帶香水百合花到廟宇參拜，擺放在臥室的西南方，再點香以引動喜神貴人的磁場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲2024年喜神位於西南方，單身者或想增強桃花貴人的朋友，可攜帶香水百合花到廟宇參拜，擺放在臥室的西南方，再點香以引動喜神貴人的磁場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

命理師李沄潔指出，中秋節過後，個人的氣運將逐漸轉向來年，是轉運造命的好時機。根據奇門遁甲推算，9月17日（週二）早上9-11點為「天輔時」，又稱「天輔大吉時」，這是古代天子巡守時所選的吉時，具有極佳的吉利格局，適合處理重要事務，幫助事情順利進行。李老師建議，民眾可利用這段時間前往常去的廟宇參拜祈願，效果更佳。參拜時，應先感謝神明上半年的庇佑，再祈求未來平安順遂與心願達成。此外，李老師提到，2024年九宮飛星的喜神位於西南方，且9月17日的日貴方同樣位於西南方，對單身者或想增強桃花貴人的朋友特別有利。建議可攜帶兩支或兩束香水百合花到廟宇參拜，參拜結束後，將百合花帶回家並於上午9-11點擺放在臥室的西南方，再點香以引動喜神貴人的磁場，加速願望實現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【9/17(二) 中秋節祈願吉時開運色與方位】

開運色：綠色。
開運時：早上9-11點（天輔時，又名天輔大吉時）。
開運方位：西南方。
供品：月餅、甜品(餅乾、糖果)、水果。
金紙：依廟方規定。
禁忌：不宜穿著全身黑衣黑褲。

李沄潔老師提醒，中秋節是傳統習俗中僅次於春節的重要節日。家中如有供奉家神、祖先或地基主，務必要準備供品誠心參拜，感謝祂們的庇佑，這樣能有助於提升自身或家庭的運勢。李沄潔老師建議，參拜的順序應依次為家神、祖先，最後是地基主。以下是參拜的重點事項。

▲李沄潔老師提醒，家中如有供奉家神、祖先或地基主，中秋節務必要準備供品誠心參拜，有助於提升自身或家庭的運勢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲李沄潔老師提醒，家中如有供奉家神、祖先或地基主，中秋節務必要準備供品誠心參拜，有助於提升自身或家庭的運勢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

【拜家神準備供品清單】

參拜吉時：早上5–7點(貴登天門加德入天門)。
供品：百合花一對、蠟燭一對、水果(3至5樣)、茶或水3杯、中秋節糕餅、龍眼乾等。
金紙：環保五色金或四色金一份或壽金。

【祭拜祖先供品清單】

供品：熟三牲、飯菜、月餅或甜品、水果、酒或清茶三杯、蠟燭一對。
金紙：環保大銀、小銀 、刈金、更衣、新台幣等或九金、九銀。
注意事項：建議避開早上5-7點參拜與燒金。

【拜地基主供品清單】

參拜吉時：早上9-11點或下午13-15點(下午尤佳)。
供品清單：熟三牲、或現成的雞腿(排骨)便當、二個月餅或甜點、茶或水三杯、蠟燭一對。
金紙：環保刈金5 支或九金 、九銀、更衣。
注意事項：住家正中央、客廳、廚房面向屋內祭拜。
禁忌：不可向外對大門或對陽台祭拜。

▲如果中秋節當天不方便外出參拜，民眾可以在當晚於家中陽台或庭院，準備月餅或甜點，向龍德星君與太陰星君誠心祝壽祈求庇佑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲中秋節當天不方便外出參拜，民眾可以在中秋節當晚於家中陽台或庭院，準備月餅或甜點，向龍德星君與太陰星君誠心祝壽祈求庇佑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

李沄潔老師建議，如果中秋節當天不方便外出參拜，民眾可以在中秋節當晚於家中陽台或庭院，準備月餅或甜點，向龍德星君與太陰星君誠心祝壽祈求庇佑。男性或希望事業順利的朋友，可面向東方，向龍德星君誠心祝壽，並祈求功名成就、事業興旺。而女性或希望增加桃花、貴人運的朋友，則可朝向月亮方向，誠心向太陰星君祈求增強人緣與貴人運。

李沄潔老師介紹

李沄潔老師擅長融合東西方命理，將傳統的命理智慧與現代時勢相結合，以貼近現代人的生活方式和語言，引導個案關鍵方向提供建議與解方。深入研究陽宅風水、流年運勢、生肖運勢、命名改名、擇日等領域，擁有超過二十年的豐富經驗，兩岸三地眾多個案委託，備受信賴。持續不斷精進自己研究奇門遁甲造運開運等學問。如果您有興趣瞭解更多關於李沄潔老師的資訊可點我

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

推薦閱讀

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」坦承有肉體關係

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」坦承有肉體關係

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手…陸網抖猜下一步

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手…陸網抖猜下一步

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

獨家／五月天武漢演唱會才剛結束　怪獸父親驚傳過世！

獨家／五月天武漢演唱會才剛結束　怪獸父親驚傳過世！

林襄1句話「節目中斷錄影」！吵架潘若迪原因曝 友：她講話比較直

林襄1句話「節目中斷錄影」！吵架潘若迪原因曝 友：她講話比較直

吳謹言婚後首現身！正面影片流出　寬鬆衣服遮肚「走路姿勢變了」

吳謹言婚後首現身！正面影片流出　寬鬆衣服遮肚「走路姿勢變了」

《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲親吐原因

《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲親吐原因

王陽明打籃球被蓋「火爆畫面被挖」！網嗆：惱羞喔 他193字還原真相

王陽明打籃球被蓋「火爆畫面被挖」！網嗆：惱羞喔 他193字還原真相

歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

五月天合唱Ella遭下架　傳「花900萬買版權才救回」阿信回應了！

五月天合唱Ella遭下架　傳「花900萬買版權才救回」阿信回應了！

敖犬手機顯示「老婆來電」不是她打的！　未婚妻還原狀況：他差點下跪

敖犬手機顯示「老婆來電」不是她打的！　未婚妻還原狀況：他差點下跪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」坦承有肉體關係

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手…陸網抖猜下一步

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

獨家／五月天武漢演唱會才剛結束　怪獸父親驚傳過世！

林襄1句話「節目中斷錄影」！吵架潘若迪原因曝 友：她講話比較直

吳謹言婚後首現身！正面影片流出　寬鬆衣服遮肚「走路姿勢變了」

《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲親吐原因

王陽明打籃球被蓋「火爆畫面被挖」！網嗆：惱羞喔 他193字還原真相

歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中秋節, 姻緣桃花, 福德正神, 土地公, 龍德星君, 奇門遁甲, 月老星君, 月老, 月老生日, 太陰星君, 開運

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 18歲蒙古男星擊敗王一博！《薩滿男孩》勇奪新演員獎
  2. 蔡阿嘎4歲小兒子「突戴矯正眼鏡」！先天原因曝光：還好有早點發現
  3. 阿諾驚爆遭外景主持人性騷！玩遊戲「手伸內衣揉胸」　委屈請辭節目留陰影
  4. 王淨自拍照放超大「26歲真實膚況現形」　網：全台灣只有妳敢玩！
  5. 《玫瑰瞳鈴眼》反派男星演電影！　「刻意留白髮」4個月甩肉6kg
  6. 小鬼過世4年了…歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸　Junior也到了
  7. 《京城怪物》崔英俊要結婚了！　「穩交女友多年」證實10月娶妻
  8. 小嫻「開學第一天就知道完蛋了」！挫折吐擔憂：難道這4年就毀了嗎
  9. 獨／阿沁神曲累積播放60億次！「這2首歌」年版稅逼近千萬
  10. 修杰楷10月飛離台灣！　巴黎慢跑「只帶手機出門」靠定位回飯店

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366