邱宇辰時隔5年再辦生日會「粉絲福利超狂」　加碼親曝重磅喜訊！

記者黃庠棻／台北報導

2024年因BL劇《關於未知的我們》人氣急漲的邱宇辰，下月將迎接34歲生日，昨（11）日他搶先公布將舉辦生日音樂會的消息，粉絲討論瞬間炸鍋；對此邱宇辰表示「距離上次的生日會，已經有5年了，想站在舞台見到大家的心一直都在。」

▲邱宇辰時隔5年再度舉辦生日會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

邱宇辰舉辦生日會的喜訊公開後，瞬間讓粉絲嗨翻天，對他而言更是期待且準備已久，因為他過去生日，也曾舉辦音樂會、公益籃球賽和支持他的朋友同樂，後來因疫情中斷了5年，今年終於可以舉辦令他百感交集，說道「真的很開心，因為《關於未知的我們》認識了更多人，所以真的很期待用新的舞台跟大家見面，歌單已經準備好了，舞台表演也開始練習中，大家可以期待一下。」

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▲邱宇辰時隔5年再度舉辦生日會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

據了解，邱宇辰這次「宇宙星辰 FLY To Sky music party」的歌單應該是舉辦過的生日音樂會中，最多、最豐富的一年，因為相隔5年，不僅自己成長了，內心也有很多想說的話，想藉用表演來告訴粉絲自己對大家的想念。

音樂會門票分為座席（A、B區）與站席票價，A區粉絲福利包括個人和拍照、獨家簽名海報等等：B區則有6-10人官方攝影合照；站席粉絲也有專屬應援風扇。

▲邱宇辰時隔5年再度舉辦生日會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

除了「宇宙星辰 FLY To Sky music party」生日音樂會，邱宇辰還順勢拋出另一個重磅喜訊，就是今年底將推出個人音樂作品，以歌手身份跟大家見面，目前已在收歌準備錄音。至於戲劇部分，他剛拍完大愛的新戲《我們六個》，劇情是在講述一段多年前台灣的寫實痛苦故事，有別於《關於未知的我們》，又是一次截然不同的全新演出。

▲邱宇辰時隔5年再度舉辦生日會。（圖／百鴻揚娛樂提供）

邱宇辰2024 「宇宙星辰 FLY To Sky music party」 生日音樂會10月4日19:30在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO 展演廳中行，票價分為：座席A區NT$3,280 / 座席B區 NT$1,980/ （全區對號入座），以及站席區 NT$990/ 身心席NT$990；門票9/14（六）下午1:00開賣，詳情請洽：遠大售票系統。