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追劇配飯慎入！《人生清理員》登排行榜冠軍　場景太寫實逼哭網　

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》上周末於公視、八大戲劇台、Netflix、Hami Video播出，首週播出在Netflix獲得佳績直衝TOP1。演員鳳小岳直呼這是「自己非常驕傲的作品」；目前正在歐洲的宋芸樺則越洋傳訊表達感謝「一路拍攝整個劇組都很辛苦，很欣慰看到好成績」。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》收視開紅盤。（圖／果陀娛樂提供）

觀眾則盛讚2024年就等這部「催淚療癒劇」外，更大讚劇中主角們「都是寶藏」，紛紛討論「好好看，好好哭」、「才知道原來追劇不是浪費時間」、「演員的演技太真實了」、 「是這幾年最愛看的台劇」，甚至有觀眾為回家追劇，還直接放棄「火星人」布魯諾演唱會。

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《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、蔡嘉茵、黃冠智、陸奕靜等演員主演，首集更邀來導演鄭有傑客串演出。首週第一、二集播出，開場就讓觀眾見識到「特殊現場清理員」的工作難度，也才知道原來社會上有這一群默默協助逝者遺居的工作者。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》收視開紅盤。（圖／果陀娛樂提供）

這回《人生清理員》一播出就入榜Netflix第一名，鳳小岳說「很高興大家喜歡看，我跟角色本身有很大的連結，這個能量也想分享給大家，可以透過這部戲療癒自己，清理心裡面覺得不舒服、或是不喜歡自己的那一塊，都要想辦法好好清潔。」

宋芸樺也認為這部劇是自己非常喜歡的作品，直呼「但更謝謝因為這部戲讓更多人看到社會上有默默的一群人一直在努力著。」此外，劇中是清理員們溫暖橋樑的蔡嘉茵得知好成績後，興奮表示「流了一加侖的汗，值得了！」她原本擔心這樣的題材觀眾會不會比較不容易接受，沒想到可以直接霸榜。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》收視開紅盤。（圖／果陀娛樂提供）

蔡嘉茵坦言「希望觀眾們可以繼續支持，讓這樣得題材被更多人看見。」這回劇裡壓抑演出的黃冠智表達很開心「感謝大家喜歡這部戲，希望大家繼續看完，看完之後能帶給大家一些收穫。」

導演陳大璞透露拍攝時最困難的地方在於案件很多、場景很多，每次光進場、撤場就要花很多的時間，「所有的場景都必須打造兩種，來作為前後對照的依據。」所以絕大部分的場景都是一個乾淨的、一個髒亂的，來呈現整理前後的狀態，每次拍攝都是極大工程。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》場景寫實。（圖／果陀娛樂提供）

對於故事的寫實性，製作人楊凱婷認為一直以來在台灣社會，死亡都是很禁忌的話題「從小到大的教育，都沒有人教導該如何學習告別，直到有天死亡發生了，才去認真面對道別。」她希望這部戲可以把這個問題拋出來，跨出那一步、開口討論這件事情，才不會導致後續的遺憾。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》場景寫實。（圖／果陀娛樂提供）

此外，首週的親情戲也逼出觀眾淚水，飾演宋芸樺父親龍哥的金士傑，在劇中感嘆「我現在不是一隻腳踩進棺材，是半個人都進去了。」並要宋芸樺去自己所開設的清潔社上班，看看別人如何辛苦度日，才不會身在福中不知福。兩人疏離的互動中，切中許多家人間難以言喻的情感，金士傑所說的這句話更是許多父母年老後，不敢表露的心聲。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》父女情感動網友。（圖／果陀娛樂提供）

不僅如此，劇中鳳小岳、宋芸樺等演員們清理逝者遺屋的場景也令觀眾驚呼「換個濾鏡根本恐怖電影」，更笑言「配飯吃可達減肥效果」，認為劇組美術也太強大，讓表演能更深刻描繪「特殊現場清理員」這份工作帶來的感動，不只吸引年輕族群，也深深打動有更多生活閱歷的觀眾，催淚下寫實度同感驚豔。

影集《人生清理員》描述專門從事特殊現場清潔的「明日清潔社」，五位清潔社成員們的故事，透過走入一個個現場，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，也照映出主角們各自內心深處的糾結難題。

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