YTR安森遭撞「頭部重創」！腦多處出血ICU搶救中　妻：接下來7天是關鍵

記者田暐瑋／綜合報導

網紅「默森夫妻」的Anson（安森）在林口騎乘電動自行車過斑馬線時，被一輛左轉車撞倒，Anson當場失去意識，頭部受到重創，目前仍在加護病房搶救，妻子默默9日透露最新病情進展，「接下來的7-10天是非常關鍵的觀察期。」

▲YTR安森車禍遭撞仍在加護病房搶救。（圖／翻攝自默森夫妻臉書）



Anson的妻子默默9日在臉書透露老公的最新情況，醫生指出目前Anson的腦部有多處出血，雖然目前還沒有要立即手術的急迫性，但接下來7至10天將是非常關鍵的觀察期，「目標是希望腦壓能夠降到安全穩定的水準，未來才能夠再做進一步治療的評估。」

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▲YTR安森車禍遭撞仍在加護病房搶救。（圖／翻攝自默森夫妻臉書）



看著老公仍在加護病房搶救，默默堅強請求網友一起集氣：「非常感謝大家的關心，我們一起幫他加油打氣！告訴他一定可以的！」默默8日和友人一起開直播說明事發過程，從監視錄影器看到Anson已經騎車過了斑馬線4分之3，看到肇事車輛不是轉彎而是斜切的角度，加上Anson的車還被拖行一段距離，判斷肇事車輛速度頗快，並表示肇事駕駛在事情發生後並未積極協助處理後續事宜，讓她相當無奈。

▲監視器拍下左轉車撞上騎電輔車的網紅安森。（圖／記者陳以昇翻攝）

