曾來台打職籃！　34歲卡拉曼遭酒駕撞亡…吳鳳哭了：他很喜歡台灣

記者陳芊秀／綜合報導

曾於2022~23賽季來台打球，加盟PLG福爾摩沙夢想家的土耳其洋將卡拉曼(İlkan Karaman)被酒駕卡車司機撞上身亡，享年34歲。同樣來自土耳其的吳鳳9日發文哀悼「真的很難過」。

▲球星卡拉曼路上遭酒駕者撞上身亡，吳鳳哀痛發聲。（圖／翻攝自Threads／吳鳳）

吳鳳表示，起初接到消息時無法相信，透露卡拉曼當時在在路邊被一位醉酒駕駛者撞死，整個土耳其和台灣的球迷都感到悲痛。他回憶過去與卡拉曼在台灣相處的時光，兩人時常見面聊天，一起逛夜市、拍片。

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「卡拉曼一直跟我說，他很喜歡台灣，很想要再來台灣打球。」吳鳳對於好友的突然離世，已經哭了好幾次，打開手機存放的照片，一張一張地看，「他是一位非常愛大自然，常常去潛水爬山的人。他養狗，很愛動物，這麽年輕離開我們真的很難過」。他曬出兩人昔日的合照，表示會永遠珍藏與他的回憶：「卡拉曼兄弟，我會很想你。一路好走。再會。」

吳鳳去年曾與卡拉曼一起拍影片。當時卡拉曼談起在台灣打球，「我在台灣打夢想中的籃球，我們隊今年的表現也很好，這也讓我覺得很快樂，我真的很想要謝謝大家給我的鼓勵，我選台灣打籃球絕對是對的」。

▲卡拉曼與吳鳳曾一起拍影片。（圖／翻攝自YouTube／吳鳳）

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