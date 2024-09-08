瑀熙公開18歲嫩照「妹妹頭＋水手服」！　甜笑駁整形：沒看過高中的我

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙今年3月底迎來28歲生日，平時她用心經營YouTube頻道，同時也會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常。最近她就在臉書驚喜PO出一張10年前身穿水手服的嫩照，並對部分網友對她整形的質疑做出回應。為此，青澀的模樣曝光後不久，立即掀起網友討論按讚。

▲瑀熙分享10年前嫩照。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

照片中，瑀熙穿水手服風格的制服，整體造型完美襯托清新、青春的氛圍。她的髮型是中長髮，搭配妹妹頭齊瀏海，右耳側還別了一個花朵圖案的髮飾。瑀熙對鏡頭露出甜美的笑容，妝容自然清透，照片背景是在一輛火車上，周圍有其他乘客，她坐在座椅上，手輕輕放在腿上的模樣，展現既輕鬆又愉悅的狀態。

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▲瑀熙透露自己有戴過牙套。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙在文中以幽默的方式表示，那些認為她有整形的人，可能沒看過高中時期的她，同時也附上10年前的舊照，向網友們展示自己當年的樣貌。她表示，與現在相比，唯一的變化是自己後來戴了牙套進行矯正。為此，貼文及照片曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「好可愛」、「美起來放」、「真的會迷戀」、「以前比較有初戀的感覺」。