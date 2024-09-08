【本周夯星聞】愷樂消失4年「再現身已生子當媽」！　《木曜4》初代解散

記者張筱涵／綜合報導

9月新的開始，這週娛樂圈發生了許多變化，受到許多人喜愛的《木曜4》初代成員離開，「防疫女神」賈永婕正式就任101董座，久不見的愷樂宣布當媽的喜訊，是有喜有不捨的一週。

▲9月首周夯新聞。（圖／記者張筱涵製表）



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TOP1：邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點 最後合體作品曝光

知名YouTube節目《木曜4超玩》自2023年7月爆出製作團隊「集體離職」後，昔日成員逐漸退場。5日，阿良在節目直播中宣布KID、坤達等「木曜一代軍」正式退役。他表示，一代軍乘載了所有回憶，結束是為了邁向新的開始。邰智源也坦言，製作團隊換人後，雖有觀眾抱怨節目變得不好看，但他仍珍惜與粉絲的互動，並表示節目不會因此停止。阿良事後感性發文，強調唯有結束，節目才能繼續前進，並表達對一代軍的感謝。

▲《木曜4超玩》初代成員退役。（圖／翻攝自臉書／木曜4超玩）



TOP2：賈永婕憑什麼能當101董座？ 網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

賈永婕正式擔任台北101董事長，計劃憑藉其在時尚及行銷領域的經驗提升101的國際形象，但部分網友質疑她的資格。財經網美胡采蘋發文力挺賈永婕，駁斥質疑並列舉賈的三大優勢。胡采蘋指出，賈永婕不僅曾擔任主播、節目主持人，還涉足時尚產業，顯示出她在多領域的經營能力。此外，賈永婕的夫家經營百貨業務，使她獲得了豐富的資源和人脈，胡采蘋強調，擔任101董事長對賈永婕來說並非難事。

▲賈永婕當上台北101董座。（圖／記者周宸亘攝）



TOP3：愷樂螢光幕前消失4年 IG突曬「寶寶超音波照」：你好

愷樂（蝴蝶姐姐）消失螢光幕四年，最後一次更新社群是在悼念好友小鬼黃鴻升離世。她去年曾被爆出與上海醫生離婚的消息，但未有後續。9月2日，她突然在Instagram上曬出超音波照片，並寫下「Hello 9月」，宣佈懷孕當媽的好消息，讓網友驚喜不已。過去愷樂因捲入羅志祥的感情風波而淡出演藝圈，曾傳秘婚後恢單，但消息始終未證實。她的朋友莎莎、李岳等人也表示有私下聯絡，但不便多做回應。

▲愷樂當媽了。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）