邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

記者田暐瑋／綜合報導

知名YouTube節目《木曜4超玩》因為一日系列、木曜運動會以及木曜演唱會創下許多紀錄，2023年7月爆出製作團隊「集體離職」，之後也鮮少看到昔日一代成員合體錄影，阿良5日重回節目直播，宣布KID、坤達等人的「木曜一代軍」已經退役，事後也發文感性說：「真的必須結束才有可能再前進。」

▲《木曜4》初代成員。（圖／翻攝自臉書／木曜4超玩）



阿良5日重回《木曜4》直播，和邰智源暢聊，被邰智源問到：「有些美好的東西都是我們一起度過的，我們可不可以講，木曜的一代軍已經退役了？」他一開始有些難以啟齒，最後才說出：「我覺得可以。」直言一代軍乘載了所有的回憶，「我們跟過去告別，但不代表再見。我們只是把過去做一個好好的告別，我們才有更多新的東西出現，不然會一直被卡在這個地方。」

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▲邰智源和阿良證實初代成員退役。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）



邰智源表示，很珍惜和粉絲之間的交流，雖然很多人說製作團隊換人後變得不好看，他也大方回：「不好看你就不要看，好看你就看一下，只有一個人也會做下去！」對於一代軍退役，他感性說：「很感謝他們啊！你想想看他們在這個節目裡面發跡，每一個人都有好的去處，我們為什麼不替他們高興？」

▲阿良證實初代成員退役。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）



阿良事後也發文，坦言這次和《正港分局》的合作就是六大金剛的最後一個作品，「很多事情不是我單方面能說個什麼的，但以我的觀點來說，真的必須結束才有可能再前進！」有粉絲難以接受，崩潰說「真的…沒辦法接受。說大家都不來，還是根本沒有找」，但也有人表示祝福，「節目不可能一直做到最後都不換人，會換人也是預料之內，邰哥自己也一定有很多隱情說不出來」、「雖然有時要請假，但不可能都不來啦，終於肯直接說都換了也好，不要讓老粉期待」。