周曉涵上半身「只穿內衣」深V秀深溝　露面親口認：分手19年初戀

記者黃庠棻／台北報導

女星周曉涵日前宣布正式加入「大璽影藝」，透露自2005年出道以來，一直與同家經紀公司合作，前陣子剛好合約到期，在經過深思熟慮和與家人討論後決定離開。今（5）日她現身內衣代言活動，這也是她換了經紀公司後的首次露面。

▲周曉涵日前宣布換新公司。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）

周曉涵代言內衣品牌持續10年，從30歲一直擔任代言人到40歲，坦言心情上有所轉變，過去的自己比較青澀、稚嫩，10年過去後多了不少韻味以及女人味。而他穿著酒紅色內衣現身，外面罩著一件水鑽洋裝，深V剪裁大方秀出火辣身材，北半球呼之欲出。

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▲周曉涵出席內衣活動。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，周曉涵也分享當年接拍內衣廣告的趣事，坦言因為尺度比較大，要跨過家人那一關是一大問題，在經過深思熟慮之後，選擇在簽約當天告知家人，雖然家人得知後仍有些擔心，但幸好拍攝出來的結果很正面，媽媽也逐漸接受她代言內衣，甚至還會偷偷詢問品牌有沒有做活動。

▲周曉涵出席內衣活動。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，周曉涵也提到轉換新公司的心情，坦言跟前東家還是保持著友好關係，但因為出道19年以來首次換公司，讓她直呼「有種跟19年初戀分手」的感覺。她進一步透露，目前已經有接演新作品，將會在10月進組拍戲，角色在個性上有很大的突破。

▲周曉涵換新東家後首露面。（圖／記者黃庠棻攝）