韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

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李太根驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

記者張筱涵／綜合報導

南韓前「惡童俱樂部」成員李太根於9月4日逝世，享年41歲。他於3年前接種新冠疫苗加強針（輝瑞）後陷入重病狀態，住院治療長達三年，最終於忠州市的某醫院去世。

▲▼李太根。（圖／翻攝自韓網）

▲李太根（右上）曾以惡童俱樂部出道。（圖／翻攝自韓網）

據韓媒《newdaily》報導，李太根最初於2002年以「惡童俱樂部」成員身份進入韓國歌壇，雖然曾以四人組合「The Another Dream」重新出道，但未能取得顯著成就，後轉行成為PD。然而，「李太根」這個名字2022年出現在青瓦台國民請願板上，再次引起關注。

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李太根的妻子A某曾在2022年2月公開丈夫病情，表示他在接種新冠疫苗加強針後僅3小時內就出現頭痛和嘔吐等不良反應，2天後被送往急診，並確診為「蛛網膜下腔出血」。

李太根體重迅速下降，健康情況惡化，幾乎只能靠呼吸維持生命。A某還提到，她和26個月大的雙胞胎孩子每天都過著「地獄般的日子」，這讓許多朋友和當地居民發起捐血活動，為李太根提供支持。

▲▼李太根。（圖／翻攝自韓網）

▲妻子痛訴李太根生病與疫苗有關，但被說無法證明因果關係。（圖／翻攝自韓網）

A某隨後向韓國疾病管理廳申請疫苗副作用賠償，並稱李太根的病情與疫苗接種有關。然而，由於無法證明疫苗與蛛網膜下腔出血之間的直接因果關係，申請一直未被批准，這3年來的治療費用帶來龐大的經濟壓力，未來的日子也得努力償還。

南韓網友得知李太根住院治療3年最終離世的消息後，都為李太根和家人感到難過，「我也有疫苗副作用，一直說不能證明因果關係的話，家人一定也很鬱悶，願故人安息」、「還這麼年輕啊」、「太令人惋惜了，故人一路好走」、「我記得他，真是太難過了」。

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