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柔柔曬黑「被李亞萍誤會塗炭」！　爆笑對話逗樂她：是真心還安慰？

記者王靖淳／綜合報導

柔柔去年6月和藝人余祥銓結婚，同年迎來女兒「小元寶」的出生，平時會在社群分享家庭日常。今（4）日她就透過Threads發文透露，最近因為曬黑而被婆婆李亞萍關心，讓她好奇問網友：「妳們覺得是真心的嗎，還是在安慰我？」

▲▼柔柔。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔在文中秀出一系列的全身近照，透露她因為連續外出工作和帶女兒小元寶玩水，皮膚被太陽曬黑，引來婆婆的幽默關心。她表示，當天回到家後，婆婆關心地問她：「柔柔，妳今天錄什麼節目？怎麼塗黑炭？」此話一出，讓她立刻笑翻。

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柔柔解釋，她剛從濟州島回來，隨即又陪伴女兒在戶外活動，不論再怎麼防曬，也難以抵擋強烈的日光照射，結果皮膚明顯變黑。最後，柔柔透露婆婆向她表示：「沒關係，妳黑點好看！」為此，她幽默反問網友們，婆婆的回應是真心話還是只是在安慰她。

▲▼柔柔。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔發文分享與婆婆的逗趣對話。（圖／翻攝自Threads／rou860209）

此外，透過柔柔分享的近照可見到，她穿著一件白色連身裙，搭配一頂粉色棒球帽。她的表情輕鬆愉悅，帶著微笑，她將右手輕鬆地垂在身旁，身體稍微轉向左側，整體形象既休閒又自在。從照片背景可看到，柔柔站在一個玻璃建築前，旁邊還有一些綠色植物，畫面充滿活力和清新的氛圍。

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余祥銓, 柔柔, 李亞萍, 余天

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