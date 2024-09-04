賴琳恩遇男粉「傳自拍求賣內衣褲」！　連收2年曝無奈：你真的沒很大

記者王靖淳／綜合報導

女星賴琳恩擁有性感、高挑的外型，成為不少人心中的女神，在2017年宣布和藝人陳乃榮結婚，平時鮮少更新社群近況的她，今（4）日突然在IG公開一名男網友的私訊內容，透露對方從2022年起就傳訊息要求她出售內衣褲。為此，賴琳恩哭笑不得表示：「別再傳自拍給我，真的沒有很大。」

▲賴琳恩平時不常更新社群近況。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）

賴琳恩透露，自己平時很少使用社群，也幾乎不會查看陌生人的私訊，不過她最近心血來潮，決定整理一下未讀的陌生訊息，結果竟發現有一位男網友從2022年開始，每個月都會傳送多次訊息給她，並要求她出售內衣褲，甚至還附上多張個人自拍照和影片。這位網友的「堅持不懈」行為，讓賴琳恩終於注意到他的訊息。

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▲▼賴琳恩發文透露男粉絲的瘋狂舉動。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）

賴琳恩在文中幽默地表示，因為對方的持續不斷，她真的看到了訊息的內容，「是有沒有這麼想要我的內衣褲？發現新商機。」她甚至半開玩笑地提議，或許自己可以乾脆開個賣場，賣二手內衣褲，一套價格為10萬，最後更在文末向網友們：「你們別再傳自拍給我，真的沒有很大。」