愷樂痛批被賣友求榮再發聲！　「4字吐心聲」網刷一排加油

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）最近公開一張超音波照證實懷孕生子，不過今（4）日卻罕見動怒發文，痛批前友人爆料並捏造假消息，同時也要對方改掉「賣友求榮」以及熱愛「扮演受害者以博取同情」的行為。貼文曝光後，不僅引發外界關注，就連好友嘻小瓜也發文聲援。為此，愷樂稍早再度發聲，驚喜現身嘻小瓜的貼文下方留言表示，「好感動喔。」

▲愷樂和嘻小瓜有著好交情。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸kuakua）

嘻小瓜今（4）日在Threads發文提到，看到好友勇敢站出來，讓他感到無比感動，並坦言「我真的真的很愛她」。嘻小瓜也在文中回憶過去，表示在他還沒得到太多關注的時候，對方總是帶著他，甚至在私下的舞蹈課上，堅持支付他的課程費用。除此之外，愷樂也常提醒嘻小瓜在社群發文要注意言辭，甚至在他無依無靠、沒有公司照顧的時候，邀請他到家中一起吃飯，讓他感受到滿滿的溫暖與支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愷樂回應嘻小瓜的貼文。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

對於這段深厚的友情，嘻小瓜表示「她真的對我很好」，並向外界呼籲，希望大家能夠繼續給予對方力量，幫助她在演藝圈的路上更勇敢前行。為此，愷樂在看完嘻小瓜的貼文後，被內容所觸動，因此現身寫下「好感動喔」的留言，而這也是她在發文痛批前友人捏造假消息後再度發聲，內容曝光後不久，再度掀起網友討論，同時也紛紛留言鼓勵她，「加油」、「妳很棒」、「平安幸福」。

▲愷樂痛批前有人捏造假消息。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

事實上，愷樂今（4）日透過Threads發文反擊，針對前友人爆料並捏造假消息一事做出回應。她強調，自己和對方很久沒聯繫，且對對方持續散布不實內容感到困惑。愷樂質疑，對方是否是為了維繫與媒體的交情，才選擇編造假故事來引起關注，同時也明確表示，自己目前忙於照顧兒子，連睡覺的時間都不夠，因此無意配合這種「炒作」。