孫安佐爆喝尿訓練！對戰AV男優「誰來都扁」　自信喊話不會輸：最強24歲

記者孟育民／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前在真人秀《拳願之星》選拔賽受邀擔任飛行導師，期間卻爆出與拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森發生肢體衝突，兩人約好後續開戰，無奈雙方長輩意見不一，確定無法在格鬥場打上一架。如今孫安佐的對戰對象出爐，改成AV男優「阿龍」，孫安佐不久前也開在影片中喊話：「都接啊，誰來我都扁！」面對網友質疑，他也開直播回應：「覺得我會輸的話，我還會說我是最強24歲嗎？」





▲孫安佐對戰自信滿滿。（圖／翻攝自IG）

孫安佐面對任何人都不害怕，在直播中回應網友問題，笑說一個人打十個普通人可以，但一個人打十個格鬥選手可能要邊打邊跑，不過仍自信認為對戰阿龍不會輸，「覺得我會輸的話，我還會說我是最強24歲嗎？」他也透露自己特殊的訓練方式，「吃過一些蠻難吃的東西，我還有喝過自己的尿過，在訓練的時候。」

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▲孫安佐自認是最強24歲。（圖／翻攝自IG）



據悉，孫安佐一口就答應出賽《拳願之星》，中間也沒有談任何附加條件，費用也是在合理的範圍內。主辦方秋偉先前姐受《ETtoday星光雲》訪問，就透露私下有和孫安佐一起練習，「大家也知道他有比過健體比賽就很大隻，有運動習慣，速度也蠻快的，我們很期待他在10月12日的表現。」更直言並未因為風波而影響比賽的心情：「他很樂觀，然後也沒有怯戰，誰來他都願意打。」