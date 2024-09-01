納豆合照辣女友「手都不安分」！依依穿太低胸…趴大腿掉出超兇上圍

記者潘慧中／綜合報導

依依2017年被拍到和納豆（林郁智）約會，戀情隨之曝光，歷經男友生病、出院，她全程悉心照料，小倆口感情也越趨穩定。有趣的是，日前一起進棚拍照時，男友的「手都不安分」，讓她忍不住回敬一個白眼。

▲依依氣喊納豆的手都不安分放好。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



照片中，可以看到依依身穿一件米色洋裝，相當映襯她的膚色，平口低胸剪裁辣露渾圓半球，隨著她扭動身軀，深邃事業線也在鏡頭前一覽無遺。納豆則是穿著白襯衫、黑短褲和拖鞋，造型簡約隨意。

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▲依依和納豆的互動還是很甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



值得一提的是，依依的拍照動作相當專業，時而將頭躺在納豆大腿上、時而倒進胸懷、時而趴在身體上，凸顯前凸後翹的窈窕體態。

▲▼依依搞笑回敬納豆一個白眼照。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



然而，當依依看到納豆的拍照動作後，忍不住大喊：「來人啊！把他那隻手給剁了！本來希望拍個時尚大片，結果幾乎每張照片小胖的手都不安分，氣死～還捕捉到好幾張想打哈欠的瞬間」，氣得她奉還一張不小心翻白眼的照片，小倆口的互動相當逗趣。