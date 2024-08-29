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成「台網紅收錢大外宣」吹哨人！　波特王業配遭撤無奈：只能苦笑

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber波特王6月爆料中國大陸砸錢邀請多組台灣網紅拍片「大外宣」，近日又有網友發現第二波台灣網紅應邀到新疆、西藏等地拍片，波特王隨後留言證實，導致最近赴陸旅遊的多組網紅遭質疑。一直擔任「吹哨人」角色的波特王，稍早也再度發文，反擊關於部分人士攻擊他故意炒話題騙流量，更曬出了廠商因為他的爆料而決定取消合作的信件，表達了無奈。

▲波特王被取消業配。（圖／翻攝自波特王Instagram）

▲波特王被取消業配。（圖／翻攝自波特王Instagram）

波特王29日在Threads上發文，對於被批評炒話題，有感而發表示「看了真的是只能苦笑。」並說道「我常說歡迎一起加入反共陣營，要是真覺得做這能賺錢，那你快來啊！相機拿起來拍啊？你來把我的路走完讓我沒路可走啊！結果也沒人要來」，他認為那些謾罵他的人，也很清楚這不是一件輕鬆的事。

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▲波特王被取消業配。（圖／翻攝自波特王Instagram）

▲波特王貼文。（圖／翻攝自波特王Threads）

波特王指出，要是做反共題材能夠賺錢，早就有一群人跟著做，直言：「大家都不傻，市場敏銳度都很高。競爭這麼激烈的情況下，做什麼能有機會變現，清楚得很。」當吹哨者沒有什麼好處，對頻道的負面影響大於正面，甚至有廠商因此暫停合作。他也在留言處曬出廠商信件，信中委婉表示「我司評估因創作者近日有敏感性話題的考量，目前合作會先暫緩」。

波特王每次預告會發生的事，接下來都會發生，他認為這是很多人相信他的原因，他也表示自己每次發布消息，一定都會經過再三確認，就是希望幫台灣觀眾打預防針，避免被中共大外宣套路影響。

至於被取消合作，波特王感嘆「繼續努力活著，希望有天在台灣反共的其他創作者不會遇到這種事。廠商我就不說是誰了，我也能理解他們」，他認為廠商也是因為環境所逼，不怪他們。

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