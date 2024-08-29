八點檔女星買愛馬仕「被酸拜金」：Junior知道嗎！林萱瑜直球對決

記者潘慧中／綜合報導

林萱瑜近年憑藉《炮仔聲》、《天之驕女》、《天道》等八點檔，交出漂亮成績單。沒想到，她犒賞自己的愛馬仕包近日意外成為酸民攻擊的目標，讓她哭笑不得地說：「疑？難道我不辛苦的閒著嗎？」

▲林萱瑜直球回應酸民。（圖／翻攝自Threads／kininii）



該網友酸言酸語地留言：「買愛馬仕包包真的有夠拜金的，Junior知道嗎？可憐的Junior辛苦的在工作，另一半再辛苦的花錢。」對此，林萱瑜也不甘示弱地直球回擊了。

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▲林萱瑜買愛馬仕包包被酸敗金。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜解釋，除了前陣子收到的LV包包是Junior送的生日禮物，其餘所有的包包「都是我自己賺自己買的」，她平常並非閒著沒事，「我可是很努力在賺錢然後努力犒賞自己的，妳可能不知道我還蠻會賺錢的，哼！」

▲Junior、林萱瑜感情甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

事實上，林萱瑜收到LV包包前，她就悄悄買了Junior觀望許久卻遲未下手的相機鏡頭，當作另一半的生日禮物，送到心坎裡的禮物令對方開心大呼：「感謝年輕人，我好喜歡。」

▲Junior前陣子收到林萱瑜送的貼心生日禮物。（圖／翻攝自Facebook／Junior 韓宜邦）