《浪姐》女星爆離婚！金巧巧帶球嫁影壇大亨…3年前老公被傳偷吃

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「公主專門戶」女星金巧巧被爆與博納影業集團總裁于冬已經離婚3年。過去常在戲裡演公主，代表作包括《西遊記》孔雀公主、《春光燦爛豬八戒》長二公主、《薛仁貴傳奇》昭陽公主、《楊貴妃秘史》玉真公主等，擁有「公主專門戶」的封號，2013年和博納影業集團總裁于冬結婚，育有一對兒女，2021年參加陸綜《乘風破浪的姐姐2》。

▲金巧巧有「公主專門戶」封號，2013年嫁影壇大亨于冬。（圖／翻攝自微博）

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據狗仔「會拍攝的百曉生」爆料，金巧巧和于冬在2021年中已經秘密離婚。知情人士透露，她和于冬當初是奉子成婚，懷孕後男方立即求婚，婚後專注家庭生活，這段婚姻結束並未公開，據說是為了保護孩子的成長，男方也曾表示私事只向父母交代。

▲狗仔爆料，金巧巧和于冬已經離婚3年。（圖／翻攝自微博）

于冬是影壇大亨，創立博納影業投資無數電影，包括《十月圍城》、《桃姐》、《一代宗師》和《無名》等。他2011年宣布與原配離婚，一度與女星袁立傳出緋聞，2013年與金巧巧再婚，然而夫妻二人自2021年起就傳出婚變，他當時被狗仔影射與女星江疏影到海南島約會，金巧巧第一時間否認此事，江疏影曾為此發出正式聲明，直言「我可以被議論，但不能被誣陷」。

金巧巧婚後重心放在家庭，2021年參加《乘風破浪的姐姐2》掀起話題，近年復出拍戲劇、活躍綜藝節目。她去年還有曬出一家四口與周潤發的合照，有關狗仔爆料，她至今沒有對外回應。

▲金巧巧2021年曾參加《浪姐》。（圖／翻攝自微博）

▲金巧巧復出拍戲。（圖／翻攝自微博）



▲金巧巧去年曬出一家四口與周潤發合照。（圖／翻攝自微博）