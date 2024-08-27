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張清芳58歲生日前夕喜訊連環爆　嗨喊：如償所願

記者蔡琛儀／台北報導

歌壇「東方不敗」張清芳即將於8月31日歡度58歲生日，繼上週公佈將於10月19日返場台北小巨蛋開唱，今（27日）再揭重磅喜訊，除了官宣發行集結16張傳唱代表作、串起她40年輝煌音樂生涯的《經典40．不敗精選》，在生日當天展開預購、以及小巨蛋演唱會門票將於她生日當天開賣、第三喜則是將於9月28日在上海開唱。

▲▼張清芳58歲生日前夕宣布三喜臨門。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳58歲生日前夕宣布三喜臨門。（圖／上引娛樂提供）

張清芳好事成三，她感恩說：「真的非常開心，如償所願！」又說：「其實這心願我在去年就許下了，希望能夠重返台北舉辦安可場，所以此刻的我非常開心，而且我也把這40年來我唱的每一首歌重新整理出來，分享給大家。」

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至於今年生日怎麼過？張清芳表示前兩年的生日人都在歐洲，沒什麼特別的想法，只想放空，「但今年不一樣，因為值得慶祝的事可多呢！」又說：「我想跟一路上陪伴我的音樂夥伴、好友、以及家人分享我滿滿的喜樂，並且渴望他們再次給我大大的擁抱，支撐著我，讓我有最好的體力，永遠在暖機備戰狀態中，唱出最美好的演出！」

▲張清芳和兒子在台上鬥嘴。（圖／翻攝自張清芳臉書）

▲張清芳和兒子同台是他最難忘的畫面。（圖／翻攝自張清芳臉書）

這次的「TimeLESS」演唱會，由張清芳親任藝術總監，歷經北高巨蛋，日前正式走出海外，再臨睽違8年的新加坡開唱，被問到回首這40年來，演藝路上最難忘的事，她感性說：「我想就是可以跟我的兒子Nathan一起站上小巨蛋，這大概是我這些年來，最難忘的事了！」但三度擔任母親嘉賓的Nathan行事風格明亮、相當有主見，不但被張清芳在獅城台上喊「難搞」，還在社群寫下：「這可能是我們最後一次同台了！」兒子是否會在台北四度出現，目前已成觀眾最期待的話題。

▲▼張清芳58歲生日前夕宣布三喜臨門。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳10月將返場台北開唱。（圖／上引娛樂提供）

而即將返場台北，張清芳被問到是否會為返場準備新橋段？她首先感謝粉絲們多年不離不棄，並豪氣表示：「重返台北場是我的心願，既然已經拿到了，我就好好的準備，讓大家看到不一樣的節目。」並表示音樂是最好療癒心情的，「不只是你，也安慰到我，所以台北場你們一定要來，會有很多跟之前不一樣的內容。」更笑說：「想讓來看張清芳演唱會的舊雨新知，都覺得值回票價，看到不想離開。」張清芳《經典40．不敗精選》，8月31日起各大實體通路、線上平台全面預購，10月5日發行；台北演唱會門票8月31日開賣，詳洽拓元。

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