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Junior新婚卻暫別愛妻！做1事林萱瑜哭了…網目睹夫妻對話：太浪漫

記者陳芊秀／綜合報導

女星林萱瑜和Junior（韓宜邦）6月登記結婚，婚後雙雙加入八點檔《願望》演出。而老公因工作需要前去中南部多日，她因忙於外景拍攝無法送另一半出門，沒想到老公出發前悄悄做了一件事，令她大受感動，公開夫妻對話截圖，網友直呼「好浪漫」。

▲▼新婚的林萱瑜分享夫妻對話，閃瞎眾人。（圖／翻攝自臉書／林萱瑜）

▲新婚的林萱瑜分享夫妻對話，閃瞎眾人。（圖／翻攝自臉書／林萱瑜）

由於林萱瑜正在趕拍外景，無法送老公出門，沒想到老公出發前，曾悄悄造訪她拍戲的地方。夫妻對話截圖中，Junior傳了一張照片，當時似乎是站在機車旁，遠處的她在屋內拍戲，屋外工作人員架設器材拍攝中，再加上一則8秒語音留言。而她驚訝回「疑」，再加上一張快哭泣的表情符號，發文紀錄下這段驚喜「韓先生要下中南部工作好幾天，還在外景的我無法送他出門，結果他出發前……，怎麼我都沒發現啦」。

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▲▼新婚的林萱瑜分享夫妻對話，閃瞎眾人。（圖／翻攝自臉書／林萱瑜）

▲林萱瑜、Junior新婚後馬上投入新的八點檔拍攝。（圖／翻攝自臉書／林萱瑜）

▲▼新婚的林萱瑜分享夫妻對話，閃瞎眾人。（圖／翻攝自臉書／林萱瑜）

▲Junior出遠門前，悄悄去妻子林萱瑜拍攝現場，拍下照片才走，老婆得知後好感動。（圖／翻攝自臉書／林萱瑜）

網友則是被夫妻倆閃瞎，輪番留言「太浪漫太可愛了，戀愛感真的好重要」、「出遠門前都想先去看看妳，太有愛了」、「出遠門前都想先去看看妳，太有愛了」、「趁下中南部工作之前去看一下正在外景拍戲的話真的有點浪漫」、「好窩心，生活中的小浪漫」、「貼心的男人」、「好有愛的感覺」、「滿滿的愛」。

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