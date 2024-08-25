偶像演唱會安檢「掀裙挖胸」　粉絲痛批性騷擾…TFBOYS公司急發聲

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸經紀公司時代峰峻曾成功打造養成系男團TFBOYS、時代少年團，近來他們啟動第三代練習生出道計畫，系列演唱會最終站移師到馬來西亞舉辦。然而，粉絲卻在網路控訴「安檢性騷擾」，掀起熱烈議論。

▲TFBOYS的公司以打造養成系偶像聞名。（圖／翻攝自微博／登陸計畫-TransFormProject）

時代峰峻「TF家族」第三代練習生於25日到馬來西亞舉辦演唱會，然而，出現許多粉絲發文指控入場安全檢查過當。有粉絲指出，觀眾入場時，幾乎都有被保全人員掀裙子、觸摸隱私部位等，「查到了（發光物）揪著不放，一男一女安保把粉絲帶到衛生間，盯著女粉絲脫掉衣服把發光物拿出來，不然不讓走。」

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▲TF家族到馬來西亞舉辦演唱會。（圖／翻攝自微博／登陸計畫-TransFormProject）

另外，還有網友流出現場畫面，影片中，可以看到女保全將手伸進白色連身裙女孩的衣服，不斷從對方胸口掏東西，還在大庭廣眾之下掀起女孩的裙子，影片讓網友都傻眼表示「好恐怖」、「這也太過分了」。

▲▼粉絲控保全的行為過當。（圖／翻攝自微博）

事實上，在演唱會前，時代峰峻就曾公告表示會場禁帶燈牌等發光物，不過粉絲為了替偶像應援，仍將違禁品藏在身上企圖帶入。對此，網友也掀起兩派不同看法，有人認為「不讓帶還非要帶」、「不帶就沒事了」，但也有人強調「沒帶的也被摸了」、「沒摸怎麼知道有沒有帶」。

稍早，時代峰峻發出聲明，表示有收到粉絲反映的安檢問題，「我司已第一時間向當地安保人員表達強烈抗議，要求安檢人員保護隱私、按照正規流程進行安檢。」呼籲粉絲保護好自身安全，遵守現場觀演秩序。