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莎莎閉眼哭喊我真的不行！　姚元浩忍臭幫張立東推屁股

記者葉文正∕台北報導

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》全新第四季，上週六台視首播創下超高話題，收視更是再創高峰，有效收視15-44衝上冠軍，Netflix也創第二名佳績，八大電視台週日首播也突破以往時段紀錄，一舉拿下週日全台資訊綜藝類收視冠軍，網路上也掀起一陣討論熱潮。姚元浩、吳映潔、莎莎，郭泓志與乱彈阿翔，以及張立東一同迎接千人備餐挑戰，首度學習使用專業巨型鍋爐，卻發生爆燃火光，嚇壞全體夥伴。

體驗垂降任務，莎莎全程閉眼哭喊：我真的不行！

▲體驗垂降任務，莎莎全程閉眼哭喊：我真的不行！。（圖／好看娛樂）

這次的任務不但體驗了消防基礎訓練，郭泓志、姚元浩、吳映潔、莎莎、乱彈阿翔、張立東，還挑戰高空垂降，藉此了解到救災英雄執勤辛勞和危險。小幫手大元 體驗救難高空任務時嚇壞問：「我不是來做菜嗎？」乱彈阿翔展現過人運動神經完美落地，郭泓志則是頭上腳下直接倒吊，直呼：「碰趴（腫起來）的感覺，腳好燙喔！」有懼高症的莎莎，全程不敢睜開眼睛，哭喊：「我真的不行！」張立東則在訓練平衡動作時，該邊被繩子卡住，姚元浩伸手幫壓屁股，讓他哀痛大喊：「懶趴好痛！懶趴好痛！你不要一直壓！」

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▲體驗垂降任務，莎莎全程閉眼哭喊：我真的不行！。（圖／好看娛樂）

▲郭泓志(左起)、姚元浩、莎莎、張立東、乱彈阿翔、吳映潔。。（圖／好看娛樂）

吳映潔直言這季任務：「鍋鏟很大、盛菜的很大，然後火也很大！」，廚房裡火光四射，狀況連連，吳映潔因為時間緊迫，擺盤便當沒注意被姚元浩怒斥：「像ㄆㄨㄣ」，大夥間火藥味十足。最終任務結果是否能達成？請一定要鎖定全新第四季《嗨！營業中》， 每週六晚上 8:00台視首播、晚上10:00 Netflix 上架、週日晚上8:00 八大綜合台播出。

▲體驗垂降任務，莎莎全程閉眼哭喊：我真的不行！。（圖／好看娛樂）

▲郭泓志被倒掛還是自得！。（圖／好看娛樂）

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姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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