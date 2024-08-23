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阿翔兒脫口喊「斷絕母子關係」！　Grace心碎揭真相：這是9歲該講的話嗎？

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿翔（陳秉立）和老婆Grace結婚後育有1子2女，平時夫妻倆也會在社群紀錄親子日常，最近Grace就發文透露，兒子竟脫口表示要斷絕母子關係，讓她心碎表示：「這是9歲該講的話嗎？」

▲阿翔老婆（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲Grace（圖左）和阿翔結婚多年。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

Grace提到，某天早上她送飲料去兒子參加的暑期棒球隊時，兒子特別要求她親自送到球場，而不是透過外送。為此，Grace開玩笑地表示，因為球場人多，可能會找不到他，並提議想叫兒子的名字並比個愛心手勢來找他。然而，兒子聽完後，卻嚴肅地對她說：「那……我就跟妳斷絕母子關係！」這句話讓Grace感到相當震驚，因此她使用心碎符號表達自己的感受，同時也感嘆問道：「這是9歲該講的話嗎？！」

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▲阿翔老婆（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲Grace（圖左）和阿翔平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，不少人對於Grace的幽默分享感到有趣，同時也紛紛留言「好有個性」、「是在演哪一齣」、「看太多八點檔」、「小孩大了會不好意思」，還有部分網友表示自家兒子也是如此，因此搞笑建議Grace「不管，照樣大喊」、「漂亮媽咪應該要讓全球場人看到，這樣歐巴走路才有風啊！」

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