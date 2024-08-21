ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雪寶自爆在啦啦隊跳舞被嫌棄　竟是因為腳太開

記者葉文正／台北報導

電豹女女神雪寶今日出席焦糖楓一日店長，現場驚爆進入啦啦隊跳舞後被霸凌，她則笑說：「也不能說是被霸凌啦，就因為我以前是跳芭蕾舞，很容易腿就會打開，學姊就說雪寶，腿太開了。」過去習慣改不了導致被嫌棄。

▲雪寶身材傲人。（圖／翻攝雪寶IG）

▲雪寶身材傲人。（圖／翻攝雪寶IG）

雪寶透露，過去在學校時期，跳的是芭蕾舞跟現代舞，跟現在啦啦隊舞很不一樣，當然會被檢討，「所以要自己私下特別去練習，我對自我要求特別高，有時候腳常常打得很開，學姊就會笑我說腳太開，走路也太外八，真的是芭蕾舞的習慣無法改。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雪寶身材傲人。（圖／翻攝雪寶IG）

▲雪寶有容貌焦慮。（圖／翻攝雪寶IG）
她也透露很愛美容產業，也投資相關店面，「我想要讓大家都變漂亮，所以投資這個事業，平常有妹妹在管理，我還是以啦啦隊跟直播為主，因為直播業績最好的一個月有七位數進帳，但我都是交給媽媽理財，只是有些路過粉絲會說，要我站起來跳舞轉一圈，我不喜歡被當小丑所以不會配合。」

▲▼ 0821 浪LIVE電豹女雪寶一日店長。（圖／記者黃克翔攝）

▲雪寶今天擔任一日店長。（圖／記者黃克翔攝）

而雪寶個性不愛穿襪子，因而被懷疑會有異味，節目錄影現場，還被海產跟小哈（哈孝遠）聞過她的腳丫，雪寶笑說，「節目效果而已，他們說覺得很好聞，我也是笑出來。」

▲▼ 0821 浪LIVE電豹女雪寶一日店長。（圖／記者黃克翔攝）

▲雪寶熱愛美容保養。（圖／記者黃克翔攝）

不過雪寶坦承容貌焦慮很嚴重，「我常常會想照鏡子，過去在學校還被老師沒收兩、三箱鏡子，因為我連上課都一直照鏡子，直到畢業才拿回來，我就當成畢業禮物分送給同學。」

而雪寶一段時間沒有露面，看得出來瘦很多，她也解釋：「因為我冠軍賽前狂吃，那時候吃到53公斤，鏡頭前看起來會很胖，所以我就瘦到48公斤，我166公分，不過我瘦是因為確診，整天都吃不下，只吃布丁，就瘦了，我也喜歡焦糖楓，就這樣瘦了。」

雪寶也說，近期曾去挑戰陸綜《上場吧啦啦隊》，「我們特別準備了有好一陣子，可惜最後沒有晉級，過去十幾天就回來了，被淘汰後有偷哭，回來台灣就再去學跳舞課，因為節目比較屬於競技型的啦啦隊，港澳台的選手都有，他們還有奧運選手，競爭激烈。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國貓趴車頂休息完美隱身　駕駛下車檢查逮到「偷渡客」

推薦閱讀

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

柯叔元秘密再婚1年！　女方是中部醫院三代千金…聚會相識陷熱戀

柯叔元秘密再婚1年！　女方是中部醫院三代千金…聚會相識陷熱戀

慈妹海邊解放比基尼！　「側面形狀看光」激辣

慈妹海邊解放比基尼！　「側面形狀看光」激辣

短今試穿泳裝「當場被店員喬奶」！結完帳才被告知一件事：有點害羞

短今試穿泳裝「當場被店員喬奶」！結完帳才被告知一件事：有點害羞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

柯叔元秘密再婚1年！　女方是中部醫院三代千金…聚會相識陷熱戀

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

雪寶, 舒華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李千娜天體營拍戲：有看到毛毛　「跟小8女女激吻」黃尚禾反應曝
  2. 目黑蓮病了6天「宣布暫停活動」！　Snow Man直播急改8人制
  3. 《角頭》3大咖離世！經典片段成追憶　他嘆：又想小鬼了
  4. 快訊／羅時豐遭爆「情勒員工+砍年終」　老婆不忍罕見發聲了！
  5. 獨／球迷敲碗AI女神！傳李珠珢明年加盟中職　知情人士給答案
  6. 4年前目睹墾丁亂象「現在也沒改」！　史丹利：只會靠Ｘ沒有人來
  7. 孫安佐被打巴掌「孫鵬私下反應」曝光！　《角頭》破億公約準備中
  8. 鍾明軒動念要提告酸民！看留言區「直接找到人選」：陪我玩法院遊戲
  9. 《異形》噁到工作人員不敢看！　導演首回應：就是要讓觀眾不舒服
  10. 何守正創業衝八年沒休假　操肌健身自嘲被後浪取代

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366