雪寶自爆在啦啦隊跳舞被嫌棄　竟是因為腳太開

記者葉文正／台北報導

電豹女女神雪寶今日出席焦糖楓一日店長，現場驚爆進入啦啦隊跳舞後被霸凌，她則笑說：「也不能說是被霸凌啦，就因為我以前是跳芭蕾舞，很容易腿就會打開，學姊就說雪寶，腿太開了。」過去習慣改不了導致被嫌棄。

▲雪寶身材傲人。（圖／翻攝雪寶IG）

雪寶透露，過去在學校時期，跳的是芭蕾舞跟現代舞，跟現在啦啦隊舞很不一樣，當然會被檢討，「所以要自己私下特別去練習，我對自我要求特別高，有時候腳常常打得很開，學姊就會笑我說腳太開，走路也太外八，真的是芭蕾舞的習慣無法改。」

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▲雪寶有容貌焦慮。（圖／翻攝雪寶IG）

她也透露很愛美容產業，也投資相關店面，「我想要讓大家都變漂亮，所以投資這個事業，平常有妹妹在管理，我還是以啦啦隊跟直播為主，因為直播業績最好的一個月有七位數進帳，但我都是交給媽媽理財，只是有些路過粉絲會說，要我站起來跳舞轉一圈，我不喜歡被當小丑所以不會配合。」

▲雪寶今天擔任一日店長。（圖／記者黃克翔攝）

而雪寶個性不愛穿襪子，因而被懷疑會有異味，節目錄影現場，還被海產跟小哈（哈孝遠）聞過她的腳丫，雪寶笑說，「節目效果而已，他們說覺得很好聞，我也是笑出來。」

▲雪寶熱愛美容保養。（圖／記者黃克翔攝）

不過雪寶坦承容貌焦慮很嚴重，「我常常會想照鏡子，過去在學校還被老師沒收兩、三箱鏡子，因為我連上課都一直照鏡子，直到畢業才拿回來，我就當成畢業禮物分送給同學。」

而雪寶一段時間沒有露面，看得出來瘦很多，她也解釋：「因為我冠軍賽前狂吃，那時候吃到53公斤，鏡頭前看起來會很胖，所以我就瘦到48公斤，我166公分，不過我瘦是因為確診，整天都吃不下，只吃布丁，就瘦了，我也喜歡焦糖楓，就這樣瘦了。」

雪寶也說，近期曾去挑戰陸綜《上場吧啦啦隊》，「我們特別準備了有好一陣子，可惜最後沒有晉級，過去十幾天就回來了，被淘汰後有偷哭，回來台灣就再去學跳舞課，因為節目比較屬於競技型的啦啦隊，港澳台的選手都有，他們還有奧運選手，競爭激烈。」